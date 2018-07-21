Россия - союзник Армении не от любви, а из-за интересов - Российский эксперт

В последние месяцы много обсуждается тезис о НАТО и о возможной западной альтернативе для Армении. Об этом заявил 20 июля российский политолог Сергей Маркедонов, выступая на научной конференции в Ереване на тему "Армения и Россия: реалии, проблемы и возможности", передает Day.Az со ссылкой на NEWS.am.

Политолог, в частности, весьма жестко выразил свой тезис по данному вопросу, заявив, что натовская альтернатива для Армении в значительной степени закрыта.

"Эта тема не является чем-то политически актуальным. Предметом для спекуляции - да, политически актуальным - вряд ли. Почему? Потому что Турция - член НАТО и не просто рядовой член НАТО, а страна, которая обладает вторым вооруженным потенциалом после США", - пояснил Маркедонов.

При этом он напомнил, что у Турции весьма сложные исторически сложившиеся отношения с Арменией, и она является стратегическим союзником Азербайджана и полностью поддерживает политику Баку по карабахскому вопросу.

По убеждению Маркедонова, неурегулированный карабахский вопрос и максималистские устремления сторон также являются одной из причин того, что натовская интеграция для Армении в значительной степени закрыта.

Вместе с тем политолог отметил, что Россия является союзником Армении до тех пор, пока их интересы совпадают.

"Фактор России возникает не потому, что есть какая-то большая любовь, или какая-то историческая предопределенность, или какие-то советские имперские традиции, а из-за интересов. Следующий тезис, которые я обозначаю как союзничество - это не про любовь. Союзничество - это про интересы. Интересы совпадают - будет союзничество. Интересы не совпадают - страны расходятся по разные стороны и по-разному трактуют те или иные события", - подчеркнул Маркедонов, добавив, что расхождения интересов есть и у Турции с США, и у Израиля с США, но они продолжают оставаться партнерами и союзниками.