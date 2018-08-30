Дэн Билзерян объявлен в международный розыск - ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНПРОКУРАТУРЫ АЗЕРБАЙДЖАНА

Незаконно посетивший оккупированные территории Азербайджана Дэн Билзерян объявлен в международный розыск.

Об этом в четверг говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Новость обновляется