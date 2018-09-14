Президент Ильхам Алиев: Наша сильная политическая воля не позволяет, чтобы Азербайджан был втянут в какие-то авантюры

Наша сильная политическая воля не позволяет, чтобы Азербайджан был втянут в какие-то авантюры или не соответствующие национальным интересам инициативы.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в частности в пятницу на встрече с группой учителей и учащихся на церемонии открытия полной средней школы номер 28 в жилом массиве Савалан в поселке Маштага Сабунчинского района Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Новость обновляется