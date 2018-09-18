В армянских СМИ и соцсетях издеваются над женой премьера Армении

Вчерашний поступок жены премьера Армении Никола Пашиняна Анны Акопян вызвал бурную реакцию в местных СМИ и соцсетях.

"Хочу обратиться к женам действующих и бывших чиновников и олигархов, имеющих даже небольшие сомнения относительно честности приобретения их богатств и драгоценностей. Призываю вас передать их фонду госпожи Амест. Так вы сможете быть немного спокойнее, кладя голову на подушку перед сном", - цитируют слова Акопян армянские СМИ.

Эксцентричная супруга "народного" премьера Пашиняна Анна Акопян отметилась очередным громким заявлением. Напомним, что такой призыв из уст первой дамы Армении прозвучал на мероприятии в рамках программы "Женщины во имя мира".

По этому поводу армянский блоггер Пандухт пишет: "... что касается ее свежего "крика души" в адрес чиновников и олигархов, то прокомментировать его, пожалуй, стоит. Потому что любые громкие начинания "царствующим" на данный момент особам необходимо начинать с себя, любимых. И речь тут даже не о стоевровых парижских шопингах Акопян, парикмахерах в правительстве или семейных вертолетных перелетах правящей четы в Иджеван или к сыну "в Арцах" и обратно за казенный счет. Есть и более материальные вещи".

Отмечая нездоровое пристрастие Акопян к дорогим вещам, неожиданно появившимся у жены скромно обеспеченного оппозиционера после "революции", блоггер задается вопросом: "из каких источников идет финансирование имиджевого апгрейда варчапета и его супруги. В приснопамятные времена "кровавого режима" на сумочки Келли в руках Риты Саргсян не указывал только ленивый. А сейчас все восхищаются элегантностью первой леди и никаких неудобных вопросов не задают".

Вот она, "народная любовь".

Газета "Голос Армении" тоже не отказала себе в удовольствии поехидничать по поводу странных идей премьерши.

"Если следовать логике сказанного, выходит, что любая потенциальная благотворительница (ведь речь идет конкретно о женщинах), в которой проснется желание помочь, пожертвовав фонду деньги или личные украшения, автоматически распишется в том, что они добыты нечестным путем. Даже если это вовсе не так. Со столь негативным и угрожающим посылом к благотворительности вряд ли можно рассчитывать на то, что вторая половина какого-нибудь бывшего (и уж тем более действующего) чиновника или олигарха, воспользовавшись рецептом от бессонницы, предложенным первой леди, в один прекрасный день опустошит свой банковский счет или шкатулку с драгоценностями, дабы получить сомнительное удовольствие прослыть воровкой и женой вора", - резонно замечает издание.

"ГА" также страшно интересует, а как быть необеспеченным гражданам, не имеющим драгоценностей, но желающим пожертвовать свои копейки в благотворительный фонд? Или пожертвования принимаются только драгоценностями - в качестве индульгенции?

Одним словом, первая леди Армении добавила черных красок на и без того уже замызганный имидж своего супруга.

Султан Керим