Первая дама Армении занялась рэкетом и шантажом

Популизм, провозглашенный новым премьером Армении Николом Пашиняном основным инструментом государственной власти, коснулся и первую даму страны Анну Акопян.

Супруга премьера на днях встретилась с материями армянских солдат, погибших в дни апрельских боев 2016 года. Напомним, что в тех боях армянская армия потерпела сокрушительное поражение, а ВС Азербайджана удалось освободить от оккупантов значительны территории и стратегические высоты. Армянская сторона понесла большие потери также в живой силе.

Как пишет Арменпресс, супруга премьер-министра Никола Пашиняна Анна Акопян призвала супруг бывших и нынешних высокопоставленных лиц и олигархов сделать пожертвования в военно-патриотический благотворительный фонд Арменака Урфаняна - подарив часть своих драгоценностей. По ее мнению, подарив часть своих украшений фонду, "они смогут спокойнее спать по ночам".

"В дни празднования 2800-летия Еревана собираемся устроить выставку-продажу изделий ручной работы. Всю выручку отдадим семьям погибших", - порадовала осиротевших матерей жена Пашиняна.

Если бы речь о сборе драгоценностей и благотворительном аукционе велся на уровне не первой леди страны, а руководства какого-то фонда, олигарха, мецената, это звучало бы более натурально. Подобные популистские призывы, да еще со шпильками в адрес жен олигархов, их уст супруги первого лица государства неуместны.

Да, в мире принято, что жены первых лиц занимаются благотворительностью или другой полезной и важной для общества деятельностью. Но давайте разберемся, чем занимается Анна Акопян? Фактически она занимается вымогательством, опосредованно требуя у жен олигархов и чиновников бывшей власти сдать драгоценности. Ведь совершенно ясно, что после такого недвусмысленного публичного намека с пожеланием им "спокойно спать по ночам", бывшие министерши, генеральши, полковницы и прочие хорошо подумают, прежде чем отказать. "Революционным" народным массам было в прямом смысле слова указано направление, еще не освоенное и упущенное из внимания. Вот где настоящий Клондайк, вот они где находятся, эти "сокровища нации", эти "бриллианты для диктатуры пролетариата", коварно укрытые злобной "контрреволюцией", - на пальцах, в ушах и на шеях жен олигархов. И не будет удивительным, если завтра на улицах Еревана появятся агитки с грозно хмурящим лохматые брови Пашиняном и вопросом "а ты сдала драгоценности в фонд Арменака Урфаняна?".

Этот нелицеприятный факт не ускользнул и от внимания неподконтрольным властям медиа, которые уже говорят о рэкетирских наклонностях "царственной супруги".

Как пишет, например, sham.am, супруга народного премьер-министра довольно умела в искусстве клеить деньги. Издание напомнило, что специально для ее фонда "Мой шаг" ее супруг организовал ловлю с последующим освобождением директора Всеармянского фонда "Айастан" (в дальнейшем выяснилось, что этот человек не транжирил казенные деньги, вернул обратно израсходованное). Это было сделано для того, чтобы крупные доноры перестали доверять фонду "Айастан" и отныне платили фонду "Мой шаг" г-жи Анны. После этого г-же Анне удалось заполучить много денег путем организации для каких-то больных детей сбора денежных средств. Она пригласила жен олигархов. Согласно оперативным данным, 10 млн. драмов "заплатили" супруга и дочь Гагика Царукяна, 1 млн. - супруга Арутюна Памбукяна Карине, другие дамы также внесли свою лепту и не пожалели сил для удовлетворения аппетита супруги народного премьер-министра.

"На что в действительности будут потрачены эти суммы - трудно сказать, можем лишь констатировать, что больные дети уж точно этих денег не увидят, ибо распоряжается ими жена народного премьер-министра. Некрасиво получается, г-н народный премьер-министр, некрасиво... У тебя бывают приступы во время митингов, и ты отправляешь Осипяна на рейды - укладывать телохранителей олигархов на асфальт, на следующий день твоя жена наезжает на жен олигархов, желая прибрать к рукам их украшения. Действительно некрасиво", - пишет армянский сайт.

Если отложить иронию и на минуту забыть о мошенничестве первой дамы Армении, то призыв Акопян еще раз продемонстрировал удручающее положение страны. Если в стране на государственном уровне требуют сдавать драгоценности в какие-то фонды, значит, дела ее совсем плохи. О помощи семьям погибших в апрельских боях бесконечно говорил Серж Саргсян, эстафету у него перехватил Пашинян, но никакой помощи людям от государства не было и нет. Даже после громких новостей о якобы возвращении в бюджет какого-то количества миллиардов, изъятых у олигархов, семьям погибших - в большинстве влачащих жалкое существование - лучше жить не стало.

Теперь найден другой вариант - рэкет и шантаж.

Кстати, напомним, что золотой запас Армении распродан. Как распроданы из казны драгоценности и жемчуга. Одним словом, команде Пашиняна ничего не досталось, прежние власти все вымели до последней жемчужины.

Что ж, видимо, правительство Пашиняна нашло путь заполнения этого вакуума и собственного кармана, не предпринимая для этого никаких усилий. Если не считать небольших усилий речевого аппарата.

Зульфугар Ибрагимов