Огтай Асадов: 100 лет назад парламент Азербайджана построил свою работу на принципах, характерных для демократических государств

100 лет назад парламент Азербайджана построил свою работу на принципах, характерных для демократических государств.

Об этом говорится в статье председателя Милли Меджлиса (парламента) Огтая Асадова, посвященной 100-летию создания парламента Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как отмечается, за период, охвативший всего 17 месяцев, парламент Азербайджанской Демократической Республики (АДР) провел 145 заседаний, последнее из которых состоялось 27 апреля 1920 года.

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