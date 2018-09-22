Парламент независимого Азербайджана свято бережет и обогащает исторические традиции

Сегодняшний парламент Азербайджана является прямым наследником парламента Азербайджанской Демократической Республики - первого на мусульманском Востоке государства, основанного на принципах равноправия и социальной справедливости.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, профессор Западно-Каспийского Университета Фикрет Садыхов, говоря об отмечающемся в стране 100-летии Милли Меджлиса.

Именно в Азербайджане впервые во главе государственного устройства были поставлены демократические принципы, на тот момент еще неизвестные ни в Европе, ни в Америке - равноправие полов, стремление к социальной справедливости.

"Вековой юбилей деятельности азербайджанского парламента - это знаменательная дата. Законодательному органу нашей страны присущи богатые исторические традиции, которые берут свое начало именно в деятельности парламента АДР. Эти традиции свято берегутся и постоянно обогащаются", - отметил политолог.

По его словам, сегодняшний парламент Азербайджана - это законодательный орган, который принимает важнейшие для республики решения, серьезные, ключевые для дальнейшего социально-экономического и политического развития страны. О высокой роли парламента говорит и тот факт, что в праздновании 100-летия принял участие Президент Ильхам Алиев. На торжественном заседании, посвященном юбилею, глава государства выступил с речью.

"Не случайно, что на это празднование прибыли главы парламентов многих республик и государств. Мы отмечаем этот праздник в условиях значительных успехов Азербайджана в различных сферах. В том, что Азербайджан сегодня находится на подъеме и добился значительных результатов и стал важным игроком не только в регионе Южного Кавказа и играет важную роль в мировой политике, международных отношениях, роль парламента, несомненно, велика. Парламент Азербайджана играл и будет играть в дальнейшем развитии страны большую роль", - подвел итог беседы Фикрет Садыхов.

Заур Мехдиев