Попытки политизировать саммит Франкофонии не встретит поддержки у друзей Азербайджана

Армения может попытаться политизировать саммит Франкофонии, но страны-члены вряд ли пойдут у нее на поводу.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, профессор Западно-Каспийского Университета Фикрет Садыхов, комментируя предстоящий на будущей неделе (11-12 октября) в Ереване саммит Франкофонии.

По словам нашего собеседника, организация Франкофония создана в 70-м году и сегодня в ней состоят десятки стран мира. Она имеет определенные приоритеты. По большей части мероприятия организации имеют гуманитарную, культурную направленность. Тем не менее, саммит Франкофонии это очень серьезное и ответственное мероприятие.

"Не знаю, насколько Ереван осилит проведение подобной встречи. Однако не сомневаюсь, что богатые диаспорские организации наверняка вложат в него большие деньги. Нет сомнений также, что они заинтересованы в том, чтобы в рамках саммита звучали не только призывы, касающиеся изучения французского языка и французской культуры, но чтобы там были отражены интересы армянства и нынешнего армянского истеблишмента", - сказал Мусабеков.

Азербайджанский политолог еще раз подчеркнул, что деятельность организации имеет гуманитарную направленность, как правило, связанную с проведением выставок, презентаций, лекций, встреч, театральных постановок и прочих культурных мероприятий. В то же время, учитывая фактор армянской пропаганды, приходится сомневаться, что Ереван не предпримет попыток политизировать встречу и так или иначе отразить в итоговом документе саммита тему армяно-азербайджанского конфликта, заметил политолог.

"Но вопрос в том, найдут ли такие попытки поддержку у остальных членов Франкофонии. Ведь среди них немало наших друзей и партнеров, тех, кто поддерживает наши интересы и нашу позицию. Одним словом, не уверен, что попытки со стороны Армении не будут предприниматься. Но уверен, что реализовать задуманное ей будет очень непросто.

И вообще, даже Еревану удастся протащить какие-то пункты в итоговый документ, это никак не отразится ни на разрешении карабахского конфликта, ни на собственном положении Армении, ни на отношениях Азербайджана со странами Франкофонии".

Лейла Таривердиева