История одного шута: ненавидимый армянами Мигранян впал в истерику

На прошлой неделе МИД РФ выступил с резким заявлением в связи с недопуском на территорию Азербайджана российских граждан с армянскими корнями. В российском МИД считают такую практику "неприемлемой, а тон комментариев официального Баку на эту тему - выходящим за рамки дипломатических приличий", говорится в документе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "грубым нарушением прав граждан России практику их задержания и высылки из Азербайджана по национальному признаку".

Посол Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглу же в ответ напомнил, что Россия не раз на различных уровнях поднимала вопрос дискриминации россиян с армянскими фамилиями.

"В этом вопросе позиция моей страны остается неизменной. Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что подобные регуляции вводятся в отношении данной категории лиц (имеющих армянские корни), независимо от их гражданства, и связаны с продолжающейся оккупацией Арменией территорий Азербайджана и, в первую очередь, исходят из соображений обеспечения их же безопасности", - заявил Бюльбюльоглу.

По словам посла Азербайджана, "существует международная практика, когда страны отказывают каким-либо лицам в посещении своего государства даже без объяснений причин такого отказа".

"Чтобы снять все вопросы, Россия должна помочь решить карабахский вопрос в ближайшее время. Тогда все эти проблемы исчезнут сами собой. Я, как человек, который за последние годы трижды посещал Армению и Карабах, с уверенностью могу сказать, что диалог между двумя народами возможен, но Россия должна приложить максимально посреднические усилия для того, чтобы был положен конец оккупационной политике Армении", - заявил Полад Бюльбюльоглу.

Истерика растерзанного Андраника

Позиция посла Азербайджана вызвала истерику у российского "политолога", профессора МГИМО, бывшего члена Общественной палаты РФ Андраника Миграняна. Его особенно возмутили слова посла об "обеспечении безопасности" граждан с армянскими фамилиями в Азербайджане.

"Господин Бюльбюльоглу, которого я хорошо знаю, своим заявлением признает, что в Азербайджане живут люди, которые на слово "армянин" бросаются и терзают людей!" - отметил Мигранян.

По словам горе-политолога, "Бюльбюльоглу, говоря о безопасности" в таком контексте, фактически признает, что в Азербайджане есть люди, готовые готовы растерзать любого человека с армянской фамилией": "МИД России занял абсолютно правильную позицию, в конце концов мы же не в Средневековье живем!".

Далее он сказал: "И эти люди хотят, чтобы Карабах вернулся в состав Азербайджана? Это что за сигнал Карабаху?! Они хотят, чтобы Карабах остался в Азербайджане? И это когда каждого армянина, откуда бы он ни приехал, каждого человека с армянской фамилией и армянскими корнями могут растерзать?! Но мы это знаем, армяне это знают. Никто не забыл про Сумгаит, про Баку...про эти погромы, резню и так далее. Если они остались на том же диком уровне, грош цена тому, что они говорят".

Только из уважения к истории мы цитируем этот бред, ибо, зная повадки Миграняна, потом было бы весьма затруднительным доказать, что именно он, а не какой-то Арам из Спитака или Мовсес из Масиса нес подобную ахинею.

Учитывая неадекватное восприятие действительности Миграняна, придется ему объяснить суть вопроса чуть ли не пальцах.

Посол Азербайджана в России, когда говорил о насущной необходимости обеспечения лиц, имеющих армянские корни, не отождествил их исключительно с гражданами Армении. Но говорил о таких лицах, независимо от их гражданства, и еще раз напомнил, что продолжается оккупация Арменией территорий Азербайджана, потому и определенные ограничения исходят исключительно из соображений обеспечения их же безопасности.

Все логично. Рассмотрим банальный случай: некто туристы Геворкян и Амбарцумян, граждане Мексики и Новой Зеландии, пробыв несколько дней в Баку и отдохнув на берегу моря, поехали на осмотр достопримечательностей в Габалу, или в Газах - да мало ли какой район Азербайджана.

И как должен реагировать местный житель на туриста с армянской фамилией? Естественно, первой и логичной реакцией будет подозрение оных туристов в диверсионной или разведывательной деятельности.

Никаких "разрывании на части": этих армян просто остановят и сдадут ближайшему полицейскому.

Когда мы говорим об обеспечении безопасности иностранных граждан с армянскими фамилиями, вовсе не подразумеваем, что их в нашей стране зажарят вживую, четвертуют или посадив на пушечное ядро, отправят на Луну. Нет, безопасность туриста подразумевает в первую очередь его свободу передвижения.

Например, сможет ли турист с российским паспортом свободно передвигаться по улицам Донецка или по дорогам восточной Украины? А носитель украинского паспорта будет ли чувствовать себя полностью свободным на окраинах Москвы?

Вряд ли.

А что будет, если гражданин Азербайджана поедет в Армению, поселится в ереванском отеле и решится на прогулку по улицам? Сможет ли он вернутся обратно в отель живым и невредимым?

Нет, причем ответ - категорический. Азербайджанца, если он без надлежащей охраны, попросту убьют.

В Азербайджане же еще ни один турист не подвергся преследованиям только из-за национальной, этнической, государственной и д. принадлежности.

Мы не моноэтническая Армения, где любой человек с паспортом Азербайджана считается живой мишенью и объектом уничтожения.

Уничтожены сотни азербайджанских сел, десятки тысяч домов азербайджанцев, убиты и расстреляны сотни наших соплеменников в Армении.

А.Мигранян не может не знать историю Нагорно-Карабахского конфликта, а также то, как относились к азербайджанцам в Армении. Как трижды за ХХ век азербайджанцы в Армении подверглись геноциду и жесточайшим преследованиям, в результате чего ныне там, в исторической родине Миграняна нет ни одного (!) азербайджанца.

Несколько вывертышей, которых так любят показывать армянские телеканалы, не в счет.

Будьте наконец, совестливы и разумны, Андраник Мигранян: имейте мужество признать то, что и так известно миру - нетерпимость Армении к азербайджанцам, возвеличивание зоологического шовинизма и превращение террора в государственную политику.

В конце концов, мы же не в средневековье живем, Мигранян.

Есть такая простая русская фамилия - Мигранян...

Добрый читатель может задаться вопросом: "А кто же такой сей господин, Андраник Мовсесович Мигранян?"

Попытаемся ответить.

Три года тому назад, в 2015 году гостем ереванского Армянского Государственного педагогического университета был российский политолог Андраник Мигранян. Он выступил с докладом на тему "Актуальные проявления современной политики" перед преподавательским составом университета, будучи почетным доктором университета.

Армяне выступлением остались, мягко говоря, очень недовольны. Причина была банальной, как грязные ботинки выступавшего: на все происходящие в мире события Мигранян смотрел именно через личную преданность своим благодетелям в руководстве России.

"Разве Андраник Мигранян так не уважает эту аудиторию, если говорит такие нелепости, или думает, что сидящие в аудитории абсолютно не в курсе событий, происходящих в мире? Для Миграняна инакомыслие является перспективой преследования, а не нормой жизни. Потому и про него говорят: "Настоящий лизоблюд с простой армянской фамилией", - писали тогда армянские СМИ.

Андраник Мовсесович, естественно, разозлился, назвал критику "гвалтом уличной шпаны" и сказал: "Я простой русский гражданин с армянской фамилией".

После такого заявления армянские журналисты как впали в прострацию удивления наглостью и идиотизмом откровения "политолога" - так до сих пор чувствуется остатки той, былой боли в умах ереванских акул пера.

Для него армяне чернь, грязь и быдло

Апрель 2018 года. Армению сотрясают уличные шествия и акции протеста. Десятки, сотни тысяч армян требуют отставки президента Сержа Саргсяна. В те дни, когда скандальный главред оппозиционной газеты, человек с бегающими глазами и очень большим потенциалом угодничества своим истинным, заокеанским хозяевам становился "лидером" протестных масс, Ереван бурлил. Энергия толпы требовала выхода и напичканным "правильным" идеологическим соусом армянам казалось, что только Никол Пашинян и никто более способен вывести их из нищеты, отчаяния, положить конец безработице, дать укорот разнузданной коррупции и мздоимству.

В те дни Союз Армян России, который возглавляет миллиардер и "особа, приближенная" к весьма определенным кругам в руководстве России, организовал в Москве круглый стол, посвященный проблемам взаимоотношений армянской диаспоры с исторической родиной на фоне протестных акций в Армении. Среди выступавших солировал академик Академии политических наук, профессор МГИМО, председатель научного совета института стран СНГ, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ Андраник Мигранян.

Мигранян был в гневе, рвал и метал. Он с трясущимися руками жестикулировал и пытался доказать, что Серж Саргсян есть светоч Армении, настоящий президент и друг России, а также любящий отец нации, товарищ каждому армянину.

По интернету уже разлетелось его программное выступление, в котором Мигранян, в частности, эмоционально заявил: "Охлос, эта чернь, грязь будет диктовать кому и как жить в стране?! Позор! Мне стыдно, что я армянин в таких случаях!"

Ответом ему были жидкие аплодисменты и два робких возгласа "Браво!"

Мусор, бездарь, выродок, лжец и хапуга

Именно такими нелицеприятными словами характеризуют Андраника Миграняна в его исторической Родине, в Армении.

Армянские СМИ пишут: "Для обретения Арменией подлинной независимости вначале необходимо обрести независимость от собственных диаспор, от этих продажных структур. Срочно необходимо вытолкнуть из армянского политического поля весь этот мусор вроде Миграняна".

Другие комментаторы позиции Мигранана в выражениях не стесняются:

"Народ должен знать своих предателей! Не только выродок Андраник Мигранян, называющий армянский народ чернью, но и Ара Абрамян и остальные аплодирующие и восклицающие "браво" подонки являются для всех армян настоящими иудами. Они являются отбросами и отверженными нашей нации".

"Мигранян, смените национальность и фамилию, вы не достойны быть представителем этой Великой нации! Всю свою долгую, многовековую историю, армянский народ страдал от своих же властителей, правителей, власть имущих и таких, как этот же Мигранян, который сам являясь, де факто представителем этого народа, называет его "чернью"... Вы кого из себя возомнили? Бога? Властелина вселенной? Да как вы смейте так обзывать сотни и тысячи людей?!"

"Сидит рядом с кормильцем и говорит, как тот прикажет! Сволочь ты сам немытая, из-за вас умников, убежавших за американским долларом страна превратилась в вотчину воров и предателей! Не имея возможности выжить вашему примеру последовали многие... Миграняну стыдно за то, что сегодня народ Армении хочет хорошей жизни что хочет избавиться от той власти, которая не один десяток лет пьет кровь народа".

"Он умный и грамотный человек, но продажный. Он в Америке давно живет одной ногой. Плюс ему платят олигархи. Он же не пробовал жить на 100 баксов в месяц. Конечно, для него все чернь, кроме его "кормящих"", - писали армяне в социальных сетях.

Место Миграняна на бесконечных телешоу, за каждое из которых он получает сотни тысяч рублей.

Всегда было стыдно за него как за представителя гомо сапиенсов, а сегодня - просто противно.

Ведь у каждой лжи и безумия должен быть предел.

Эльчин Алыоглу

Milli.Az