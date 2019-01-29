Колеров вышел против Пашиняна – кто боится мира в регионе

Глава "Регнума", большой армянофил Модест Колеров, в последнее время удививший всех достаточно нейтральной позицией по карабахскому урегулированию, долго не выдержал. Его душа, болящая за армянское дело, не смогла наблюдать, как новые власти Армении активно включились в переговорный процесс и прямо "губят" все то, что натворила армянская сторона за годы оккупации азербайджанских территорий.

В беседе с "169 жам" Колеров откровенно признался, что больше всего его беспокоит поспешность армянской стороны и скорость, с которой все происходит. Сам он, оказывается, сторонник "медленного процесса". То есть получается, что четверти века переговоров недостаточно, это слишком мало, чтобы легитимировать результаты оккупации, и потому армянской стороне следует снова замедлиться. А то не ровен час конфликт вдруг начнет решаться, и не в интересах Армении.

Колеров считает, что у Армении и без карабахского урегулирования полно проблем, они более важные, и лучше Еревану заняться ими. "В случае армянской стороны спешка тем более непонятна, так как властям в стране предстоит много чего сделать, прежде чем перейти к этому вопросу", - считает он.

"В парламенте нет оппозиции, рейтинг у властей высокий, сиди и управляй, как и чем хочешь. По крайней мере, ближайшие два года. Куда спешить, зачем? Я не могу дать этому объяснения, нет логического объяснения интенсификации переговорного процесса на нынешнем этапе. Самое главное, что все объяснения, представленные властями Армении, являются разъяснениями для детей. А я уже давно вышел из этого возраста", - цитирует Колерова "168 жам".

Короче говоря, глава "Регнума" посоветовал армянской стороне немедленно притормозить и пойти в карабахском вопросе по ступе предыдущего режима, который "замедлился" настолько, что переговорный процесс зашел в полный тупик.

А что касается причин активности новых властей соседней страны в переговорном процессе, то тут нет ничего непонятного. Непонятны действия Никола Пашиняна только тем, кто, как господин Колеров, боится позитивных сдвигов в процессе. Такие есть не только в Армении, но и за ее пределами. Это те, кто кормится на противостоянии Армении и Азербайджана и боится в случае урегулирования конфликта потерять комушку. Среди армянских лоббитов есть те, кто скопил целые состояния за годы карабахского конфликта. Мы уже не говорим о политическом капитале, на котором держался два десятилетия "карабахский клан", а также об искусственном авторитете, которым пользовались благодаря оккупации националисты внутри самой Армении.

Многим в Армении и ее лобби и диаспоре готовность Пашиняна идти если пока не на переговоры, но хотя бы на разговор без истерик, не нравится. Встреча с Президентом Азербайджана в Давосе принесла армянскому премьеру плюс на международной арене, но ударила по имиджу в его собственной стране. Всевозможные колеровы и прочие уже выразили свое "фи".

Какие мыслительные процессы идут в голове премьера Армении, мы, конечно, знать не можем, беспокоить медиумов и экстрасенсов ради прочтения его мыслей тоже не станем. Потому что его собственные шаги и слова говорят сами за себя и без вмешательства в "тонкие материи".

Вчера армянский премьер выступил на праздничном мероприятии по случаю дня армии. В своей речи, если судить по армянским СМИ, он ни разу не упомянул Карабаха, хотя говорил, на первый взгляд, вроде бы о нем. Если вспомнить речи предыдущих правителей Армении по таким случаям, то разница просто разительная. Пашинян виртуозно обошел слово "Карабах" и говорил о какой-то безопасности Армении, достигнутой благодаря каким-то там жертвам, а в заключение пообещал: "мы никому не уступим эту Родину, мы никому не уступим эту победу".

Напомним, что родина Никола Пашиняна это, вообще-то, город Иджеван...

Зульфугар Ибрагимов