Пашинян приготовил сюрприз "карабахскому клану" - пойдет ли он до конца?

Вопреки ожиданиям националистов, после встречи по Карабаху в Давосе в Армении не поднялась волна протеста, не начались массовые акции. И это беспокоит сторонников вечного противостояния с соседями любой ценой больше всего. В первую очередь, речь идет о пресловутом "карабахском клане" и его прислужниках, скучковавшихся в Республиканской партии, возглавляемой карабахским комсомольским функционером Сержем Саргсяном.

Тем не менее, на уровне экспертов и политиков разгорелись бурные дискуссии, которые заставили премьера Армении оправдываться и заверять, что никакого "заговора" против оккупационного режима не существует. Кроме того, на пресс-конференции после заседания ЕЭК в Москве он заявил, что на встрече в Давосе он выступал исключительно от имени Армении, а не Карабаха, который, дескать, его премьером не выбирал.

Но все эти заверения блекнут на фоне сегодняшних развитий в карабахском вопросе, делающихся все активнее прогнозов и звучащего все громче оптимизма. И потому им уже не верят.

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян в вопросе карабахского урегулирования должен консультироваться не с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а хотя бы со своим предшественником на посту главы армянского государства, экс-президентом Сержем Саргсяном, или бывшим министром иностранных дел республики Эдвардом Налбандяном", - истерично заявил журналистам зампред РПА Армен Ашотян.

Ашотян обвинил Пашиняна в расшатывании позиций армянской стороны в переговорном процессе. Но самое забавное, что член Республиканской партии, правая рука Саргсяна умудрился упрекнуть премьера Армении в использовании карабахского вопроса для внутриполитических манипуляций. Кто бы говорил... И Саргсян, с которым функционер РПА советует консультироваться Пашиняну, и Кочарян пришли к власти в Армении на волне карабахского конфликта. К несчастью Армении, клан войны, спекулируя Карабахом, сумел продержаться двадцать лет, успев за это время разграбить страну и лишить ее будущего. Так что Саргсян или Налбандян это последние, с кем должен был бы советоваться Никол Пашинян перед встречей с Президентом Азербайджана.

Но он все же советовался с кем-то перед встречей. С кем? Наверное, все обратили внимание на видео, что, направляясь на встречу, Пашинян с кем-то разговаривал по телефону. Армянским СМИ удалось установить, что разговаривал он со своим гуру, первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном.

Как пишет газета "Паст", Пашинян звонил первому президенту Армении, чтобы посоветоваться с ним перед встречей с Президентом Ильхамом Алиевым.

В этой связи многим вспомнилось, что фигура Тер-Петросяна с начала года уже не первый раз маячит за Пашиняном. В частности, был поднят вопрос отставки Армена Саркисяна. Пока на уровне слухов, но... Как отмечала iravunk.com, Пашиняну нужен человек, который поможет ему в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, и бывший президент Левон Тер-Петросян - лучший вариант для новой власти с точки зрения решения этой проблемы. В правящей элите обсуждается именно его кандидатура, утверждало армянское издание.

С этими планами увязываются и грядущие изменения в конституцию, возвращающие определенные полномочия президенту и позволяющие ему вести переговоры по Карабаху. В СМИ утверждалось также, что вопрос обсуждается и в команде Левона Тер-Петросяна, который сказал: "подождите до мая".

Наложив информацию о консультациях с Тер-Петросяном перед встречей с Президентом Азербайджана на все эти правдоподобные слухи, а также на высказывания лидера АНК по Карабаху прежних лет, можно сделать определенные выводы, которые стали для многих в Армении неожиданными.

"Со всей ответственностью заявляю, что процесс идет по сценарию Азербайджана. Более того, если все и дальше будет продвигаться в том же духе, то Никол Пашинян даже не получит вариант, отвергнутый Сержем Саргсяном, а получит гораздо меньше, - заявил "168 жам" экс-глава армянской безопасности Давид Шахназарян. - Позвольте добавить, что, по сути, это так называемое "поэтапное" урегулирование 1997 года, хотя и не окончательное урегулирование, но философия этого варианта, некоторые элементы могут быть изменены, но философия та же самая, то есть изменение статус-кво: какие-то районы передать Азербайджану всего лишь взамен на безопасность, а не взамен на статус".

А ведь Армению предупреждали, что этим все закончится. Как раз в том самом 1997 году тогдашний президент Левон Тер-Петросян, советником которого служил Шахназарян, внезапно прозрев, понял, что необходимо немедленно соглашаться на предложенный вариант урегулирования, чтобы в дальнейшем не потерять все. Хотя, конечно, прозрение нельзя назвать таким уж неожиданным. Вернулся к власти Гейдар Алиев, чего в Армении уж никак не ожидали, в 1994 году был подписан "Контракт века", отбросивший соседнюю страну в самый конец очереди. Все это заставило тогдашнего президента прозреть. Послушай его тогда армяне, не приведи к власти "карабахский клан", возможно, сегодня Армения пожинала бы плоды и того, и новых азербайджанских контрактов. Тер-Петросян это понимал и предупреждал, что затягивание решения конфликта еще более ослабит Армению и Нагорный Карабах, а следующее решение будет еще хуже, чем то, что лежало на тот момент на столе переговоров.

Какие именно предложения лежат в настоящее время на столе переговоров, гадать не будем. Отметим лишь (следуя примеру Шахназаряна) со всей ответственностью, что тема "независимости" оккупированного Карабаха не обсуждается. Тема статуса в более широком понимании - это вполне возможно.

"Наша страна, аналогично тому как она обеспечивает безопасность своих граждан-представителей прочих этнических групп, готова в соответствии со своими международными обязательствами сделать это и в отношении граждан армянского происхождения в Нагорном Карабахе и предоставить им право самоуправления на высоком уровне в рамках международно признанных границ Азербайджанской Республики", - отмечал в конце декабря министр иностранных дел АР Эльмар Мамедъяров.

Добавить к этому нечего.

Зульфугар Ибрагимов