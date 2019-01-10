Пашинян нашел, кому поручить возвращение Карабаха Азербайджану - ПОДРОБНОСТИ

На днях бывший советник главы Администрации президента России Глеб Павловский в интервью радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопросы касательно конфликтов на постсоветском пространстве, не исключил вероятности войны в зоне карабахского конфликта в наступившем году. После "бархатной революции", люди в Армении потребуют результатов. "Откуда он достанет результаты? - сказал Павловский, имея в виду Никола Пашиняна. - Какие можно достать особенные результаты? Саакашвили и тот не смог. Ну, значит, война"...

Когда осенью минувшего года и.о. премьера Никол Пашинян заговорил о возможности возврата к президентской форме правления, многие удивились - к чему это он? Разве безраздельная власть не сладка, разве не изменения в конституцию, внесенные Сержем Саргсяном, позволили Пашиняну стать единоличным хозяином положения после апрельского переворота?

"Если мы убедимся в необходимости смены парламентской формы правления на президентскую, то нас ничего сковать не может, и мы, с вашего согласия, это сделаем", - заявил он на предвыборном митинге в Сисиане.

Причем, как обращают внимание армянские аналитики, это заявление было сделано буквально через неделю после его же слов об отсутствии необходимости менять парламентскую форму правления.

Однако те, кто удивляются таким переменам, забывают, что в условиях Армении безраздельная власть это не только удовольствия, но также обязательство премьера отвечать также за внешнюю политику и, самое главное, за решение такой сложной проблемы, как карабахский конфликт. Карабахское урегулирование это сложнейший вопрос, и Николу Пашиняну он оказался не по зубам.

Помнится, сразу после переворота в Ереване, новоиспеченный премьер отправился на оккупированные территории Азербайджана, делал там бравурные заявления, обещал и заверял. Месяца два чуть ли не ежедневно на странице нового премьера в соцсетях делались заявления об обязательности участия в переговорах сепаратистов Карабаха и невозможности вести Еревану разговор с Баку от их имени. Но очень скоро Пашинян понял, что его популистские заявления не воспринимаются всерьез за пределами Армении и к "делу Карабах" приобщены не будут. А после краткого разговора в Душанбе с Президентом Азербайджана, глава армянского правительства и вовсе свел на нет требования о "третьей стороне" как условии Армении. Все вернулось на круги свои, и переговорный процесс снова медленно набирает силу и идет, как и прежде, между Азербайджаном и Арменией как единственными сторонами конфликта.

Пашинян также понял, что митинговая методика (единственная доступная ему) во внешней политике не работает, и как бы ни была популярная какое-то время его "бархатная революция" среди зарубежных партнеров Армении, мода на нее в конце концов пройдет. Решить проблему Карабаха митинговым путем невозможно. Какие бы решения не принял на митинге "армянский народ", это будет пустой звук для другой стороны конфликта и для посредничающих стран.

Еще одна неблагоприятная сторона вопроса для Пашиняна, если он лично сам попробует участвовать в переговорах, - это возможные имиджевые потери в случае принятия им каких-то непопулярных решений. А популярных решений не будет, что наглядно видно по опыту предыдущих армянских переговорщиков. При этом чсно, что время Армении в конфликте вышло, и Пашинян не хочет оказаться в роли того, кто пошел на уступки и вернул территории.

Одним словом, рисков много, и не удивительно, что Никол в конце концов понял и негласно признал, что он не МОЖЕТ и не ХОЧЕТ заниматься карабахским урегулированием сам.

В этом свете достаточно близкой к реальности видится новость об обсуждении в Армении вопроса об отставке резидента Армена Саркисяна. Не потому, что Армении не нужен президент, а потому, что ей нужен другой президент. Тот, на которого можно будет переложить ответственность за урегулирование карабахского конфликта и непопулярные решения, тот, который владеет темой и дипломатическим инструментарием.

Как пишет "Иравунк" Никол Пашинян не хочет работать с Арменом Саркисяном и пытается найти способы избавиться от него. Пашиняну нужен человек, который поможет ему в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, и бывший президент Левон Тер-Петросян - лучший вариант для новой власти с точки зрения решения этой проблемы. В правящей элите обсуждается именно его кандидатура, утверждает армянское издание.

Планируется, что после вступления Тер-Петросяна в должность через Национальное собрание будут внесены изменения в Конституцию, расширены полномочия президента, чтобы он мог заниматься внешней политикой. По сведениям "Иравунк", команда Левона Тер-Петросяна также активно обсуждает этот вариант. Экс-президент даже неучастие своих близких сопартийцев в прошедших выборах в НС объяснил предстоящими событиями, в которых его команда будет играть большую роль. Источник издания в АНК сообщил: "Дед сказал: подождите до мая"...

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Политолог, глава клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде: "Чтобы понять суть, стоит обратиться к истории взаимоотношений между Пашиняном и Тер-Петросяном. До 2008 года эти отношения развивались замечательно, но потом дороги разошлись. Причины разлада - подход Тер-Петросяна к урегулированию карабахской проблемы, который Пашинян категорически отрицал Насколько сегодня изменилась позиция Пашиняна, сказать трудно, поскольку он не участвовал в переговорах и прямом диалоге с Баку. Армянская сторона при новой власти свою позицию в рамках переговорного процесса не оформила. Были предложения о третьей стороне в лице сепаратистов Карабаха. В ответ из Баку напомнили, что это не новое предложение и оно имело место быть в бытность Тер-Петросяна и тогда не было реализовано, так как армянская сторона отказалась от встречного предложения - включить в переговоры и азербайджанскую общину Карабаха. Тер-Петросян был сторонником такого подхода, и потому его политическая судьба оказалась печальна. Если Пашинян согласен с позицией Тер-Петросяна и если позиция последнего не изменилась, то возвращение главы АНК в большую политику не исключено. Логично было бы представить его в роли президента Армении, и в случае внесения изменений в Конституцию он был бы ответственным за переговорный процесс и позицию армянской стороны. Стоит обратить внимание, что Никол Пашинян упорно демонстрировал свою пассивность в карабахском урегулировании, больше занимался внутриполитическими вопросами. Он бы охотно свалил этот груз на плечи другого политика. Видно невооруженным глазом - даже ратуя за то, чтобы сепаратисты участвовали в переговорах, он не доверяет им, так как там управляют люди "карабахского клана". Пашинян хотел бы, чтобы переговоры находились в руках лояльных ему лиц. Таким лицом мог быть Левон Тер-Петросян, если бы политическая элита Армении его приняла".

Что ж, Левон Тер-Петросян - это был бы неплохой выбор с точки зрения тактики и стратегии достижения мира в регионе.

Лидер АНК имеет отличную от большинства точку зрения на разрешение карабахского конфликта. За эти взгляды он был свергнут "карабахским кланом" и перешел в оппозицию. И, судя по всему, с конца 90-х не изменил своего мнения. Что стало ясно в декабре 2016 года на съезде Армянского национального конгресса.

Тер-Петросян тогда заявил, что затягивание решения конфликта еще более ослабит Армению и Нагорный Карабах, а следующее решение будет еще хуже, чем то, что лежало на тот момент на столе переговоров.

"Не извлекши уроки из горького опыта прошедших 18 лет, режим решил продолжать пресловутую политику вечного противостояния с Азербайджаном и Турцией, которая за этот короткий промежуток времени уже привела к большим экономическим, социальным, демографическим и морально-психологическим разрушениям в Армении и Карабахе. Это означает по меньшей мере еще 18 лет подвергаться этим разрушениям, пока от Армении и Карабаха ничего не останется, и проблема сама собой потеряет свою актуальность", - заявил в своей речи Тер-Петросян, выдвинувший лозунгом НК "Мир, Примирение, Добрососедство".

"Мы удостоимся многих изношенных ярлыков и уже в который раз будем привязаны к позорному столбу в подтверждение следующего парадоксального силлогизма, характеризующего оригинальность армянской политической мысли: a. Уступаешь часть, другую часть получаешь возможность сохранить. b. Ничего не уступаешь - теряешь все. c. Сохранившие часть провозглашаются предателями, потерявшие все называются героями", - сказал глава АНК, считающий, что только мир с соседями может спасти нацию, для которой "единственным объектом радости и гордости сегодня является Генрих Мхитарян".

Конечно, не стоит ожидать, что в случае возвращения в президентское кресло, Левон Тер-Петросян сразу изменит ситуацию в конфликте. Даже если это произойдет, то далеко не сразу. Хотя бы потому, что сопротивление "карабахского клана" будет беспощадным. Пашинян сегодня еле держит оборону со всеми своими толпами фанатов. А что будет, когда толпы разочаруются и разойдутся?

Вот для того и нужен "дед" Тер-Петросян со всем его опытом и авторитетом, в том числе у азербайджанской стороны. И граждане Армении будут просто, просим прощения, дураками, если помешают этим планам своего премьера. Если, конечно, такие планы на самом деле существуют.

Зульфугар Ибрагимов