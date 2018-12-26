Баку сделал армянам Карабаха выгодное предложение - в Армении истерика

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров дал интервью Trend, в котором обстоятельно рассказал о ситуации в карабахском урегулировании, его перспективах и препятствиях в этом процессе.

Министр с сожалением отметил, что проводимые на протяжении долгих лет переговоры не дали результата, но вместе с тем подчеркнул, что последние события, происходящие в Армении, а также беседы, имевшие место между Президентом Азербайджанской Республики и премьер-министром Республики Армения на полях саммитов СНГ в Душанбе и Санкт-Петербурге, равно как и три его встречи с армянским коллегой дают основания на определенный оптимизм с точки зрения продвижения переговорного процесса.

Мамедъяров считает, что новое руководство Армении должно продемонстрировать политическую волю в направлении урегулирования конфликта в соответствии с философией добрососедства. Он также выразил надежду на подвижки в процессе урегулирования в 2019 году и заявил: "Продвижение в урегулировании конфликта, создав условия для мира, безопасности и стабильности во всём регионе, в первую очередь, откроет возможности экономического роста в самой Армении. Наша страна, аналогично тому как она обеспечивает безопасность своих граждан-представителей прочих этнических групп, готова в соответствии со своими международными обязательствами сделать это и в отношении граждан армянского происхождения в Нагорном Карабахе и предоставить им право самоуправления на высоком уровне в рамках международно признанных границ Азербайджанской Республики".

Эти слова главы внешнеполитического ведомства Азербайджана вызвали бурное неприятие в Армении. Помимо истеричных наскоков со стороны представителей экспертных кругов и СМИ, выступил с заявлением и армянский МИД.

В распространенном медиа заявлении ведомство попыталось успокоить общественность Армении, оккупирующей территории соседнего государства, и заверить, что Ереван, де "подтверждает свою позицию о приоритетности статуса Нагорного Карабаха и его безопасности".

В армянском МИДе попытались поучать Баку, как строить дипломатический диалог, обвинили его в несдержанности и указали на недопустимость "представлять собственную одностороннюю точку зрения в качестве предусловий".

Какие предусловия увиделись армянскому внешнеполитическому ведомству в словах Эльмара Мамедъярова? Предоставление независимого статуса самопровозглашенному образованию, созданному Арменией на оккупированных азербайджанских территориях, никогда не было предметом обсуждения. Азербайджанская сторона никогда не скрывала, что никакого "независимого Карабаха" не будет, но может быть автономия с высокой степенью самоуправления в границах Азербайджана. Другим вариантом является ликвидация какой бы то ни было автономии Нагорно-Карабахского региона вообще. Третьего не дано.

Первый вариант для армянской стороны был бы выгоден, и ей следует отложить фантазии и нереалистичные мечты и подумать об этом. Это самое лучшее, что может предложить оккупантам Баку, это самая большая уступка, на которую он готов пойти, учитывая то огромное зло, которое принесла в регион Армения, и количество невинной азербайджанской крови, пролитой в ходе оккупации. Армянским агрессорам нужны десятилетия, чтобы отмыться от содеянного, в том числе против своего собственного народа. Заявляемая в качестве причины карабахского конфликта якобы "угроза идентичности" армян Карабаха - это просто инструмент пропаганды, рассчитанный на сторонних наблюдателей, не знакомых с ситуацией изнутри. А сами карабахские армяне, те, что застали начало конфликта и чье благополучие было разрушено националистами, прекрасно помнят, какой была их жизнь в Азербайджане. И она могла бы быть еще лучше, если бы не навязчивая националистическая пропаганда и постоянное вмешательство эмиссаров из Еревана.

В этом свете реакцию армянской стороны, в том числе сепаратистского режима, можно расценить, как демонстрацию опасений, существующих в Армении насчет карабахских армян, которые могут вдруг одуматься и осознать реалии.

Первый вице-премьер Арарат Мирзоян тоже высказался по поводу заявлений Мамедъяров. Как это стало теперь модно в Армении - в Facebook. Не имея ничего, что можно было бы противопоставить конкретным предложениям Баку, Мирзоян завел заигранную пластинку на тему "неотъемлемого права" армян Карабаха, который, дескать, "сам определит свою судьбу".

Арарату Мирзояну, попавшему в премьеры прямо с митинга, хотелось бы напомнить, что националисты в свое время не позволили армянам Карабаха самим определять свою судьбу и сделали все за них, приписав им, прекрасно проживавшим в мире и согласии рядом с азербайджанцами, стремление к "миацуму" и "независимости". Но сегодня уже совершенно ясно, что не будет ни "миацума", ни "независимости". У оккупированного региона нет никаких перспектив никакого будущего. Единственная перспектива упорства оккупационного режима - это война, в результате которой армяне Карабаха действительно могут потерять все. Когда разразился конфликт, Мирзояну было десять лет, и он, конечно, не смог прочувствовать всей драмы случившегося. Но сегодня он уже зрелый человек и не должен забывать совсем свежих событий - апреля 2016-го, когда жители прифронтовых сел и солдаты армянской армии бежали сломя голову до самого Еревана.

Националисты совершили преступление против своего народа и сегодня они, а не Азербайджан, продолжают угрожать будущему Карабаха, да и самой Армении.

Истеричные предупреждения о каких-то угрозах армянам Нагорного Карабаха в случае "сдачи" территорий совершенно несостоятельны. Самой большой угрозой для армян Азербайджана является продолжающийся конфликт, который по вине Еревана в любой момент может перейти в горячую фазу. Добровольное же возвращение земель вернет на них мир и благоденствие, которым местные армяне пользовались до 1988 года.

Глава МИД Азербайджана четко заявил, что наша страна, аналогично тому как она обеспечивает безопасность своих граждан других национальностей, готова в соответствии со своими международными обязательствами сделать это и в отношении граждан армянского происхождения в Нагорном Карабахе. Это даже не сигнал, а конкретные обещания и обязательства, которые берет на себя азербайджанская сторона перед своими гражданами армянской национальности. "Армении от моря до моря" не будет, и это уже понимают большинство армян. Зато может быть прекрасная жизнь на исторических азербайджанских землях под юрисдикцией Баку. Это очень хорошая перспектива, и армянам - не в Ереване, а в оккупированном ныне Карабахе - следует очень внимательно вслушаться в заявления министра иностранных дел Азербайджана.

Ведь, как заметил как-то небезызвестный Станислав Тарасов, Эльмар Мамедъяров - не тот человек, который бросает слова на ветер.

Зульфугар Ибрагимов