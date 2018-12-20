Азербайджан полностью переиграл Армению - это понял даже Тарасов

На днях, выступая на приеме для руководителей дипломатического корпуса, посвященном итогам 2018 года, глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров сделал заявление, повергшее милитаристские и националистические круги Армении в шок.

"Считаю, что на последней встрече в Милане с моим армянским коллегой мы впервые за долгое время достигли взаимопонимания", - сказал азербайджанский министр, сообщив, что на январской встрече с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном будут обсуждаться пути разрешения конфликта.

Эти высказывания главы МИД Азербайджана, распространенные с соответствующими паническими комментариями армянскими СМИ, обсуждаются и на российском медиа-пространстве.

В частности, не прошел мимо прежде очень рьяно защищавший армянскую позицию в карабахском вопросе обозреватель Регнум Станислв Тарасов.

Как пишет Тарасов, Мамедъяров - не тот человек, который бросает слова на ветер.

Из этого обозреватель Регнума делает несколько выводов.

Первый. По итогам трех встреч, которые отняли почти 10 часов, главы МИД Азербайджана и Армении достигли определенного согласия вокруг проекта соглашения, детали которого не разглашаются. Более того, заговорил о возможном прорыве Президент Азербайджана Ильхам Алиев, не раскрывая при этом причин своего оптимистичного настроя. Сделал Баку и нестандартный ход: принял решение о несении пограничниками службы на границе с Арменией в Газахском и Агстафинском районах.

Правда, армянская сторона, возможно, размышляя по принципу хрен редьки не слаще, решила, что Баку просто передислоцирует свои силы, концентрируя их на карабахском направлении, "дает понять, что не намерен развязывать военные действия на территории Армении, чтобы не вовлечь в конфликт страны ОДКБ". Но такие размышления примитивны, отмечает Тарасов. Многие российские военные эксперты уверены в том, что переход Азербайджана в одностороннем порядке на охрану границы погранвойсками является либо результатом закулисных договоренностей с Ереваном с целью снятия напряженности на одном из участков совместной границы, либо стратегическим вызовом.

Второй вывод, который делает Тарасов, следующий. Баку удается перехватывать инициативу в направлении урегулирования конфликта на своих условиях, он предпринимает шаги, во всяком случае на публичном уровне, к которым Ереван не готов. И здесь, действительно, немало странного, считает Тарасов. Он напомнил, что когда Пашинян говорил о Карабахе как стороне конфликта, многим казалось, что это станет главным условием со стороны Еревана для возобновления переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта.

Не произошло, и переговоры продолжаются в прежнем формате.

По мнению Тарасова, единственный прорыв во внешней политике Пашиняна наблюдается только на карабахском направлении, но и то в интерпретации Азербайджана. Складывается устойчивое ощущение, что лишь на этом плацдарме Пашинян усматривает сейчас новый сильный импульс для трансформации интереса Запада в практическую плоскость, имея в виду в первую очередь, конечно, привлечение в Армению иностранных инвестиций, пишет автор статьи.

И третий вывод, который приведем цитатой:

"На карабахском направлении Ереван вовлекается в сценарий непредсказуемого развития событий, когда за тайной дипломатией формируются некие новые национальные интересы республики, но сложно определить, где тут стратегия, а где достижение только краткосрочных выгод. Это видят в России, наблюдая за исторически запоздалыми идеологическими упражнениями Армении. А в Азербайджане все понимают и пытаются ковать железо, пока оно горячо. Баку уже знает, с кем и как вести переговоры.

Ведь азербайджанские власти добились появления проекта конкретного решения по урегулированию нагорно-карабахского конфликта - без Степанакерта (Ханкенди - ред.) и в диалоге только с Ереваном. "Мирное разрешение нагорно-карабахского конфликта остается главным приоритетом для нас, - написал Пашинян на своей странице в Twitter. - Мы продолжим процесс мирного урегулирования на благо регионального мира и безопасности. Разрешение требует искренних усилий всех сторон". Так и будем теперь это воспринимать"...

Зульфугар Ибрагимов