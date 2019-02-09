Внешний долг Армении перешел отметку в 10 миллиардов

В конце 2017 г. валовый внешний долг Армении перешагнул отметку 10 млрд. долларов и сегодня уже приблизился к отметке 11 млрд. долларов. По последним данным Статистического комитета, по положению на конец третьего квартала 2018 г. внешний долг Республики Армения составил около 10 млрд. 836 млн. долларов, передает Day.Az со ссылкой на Hetq.am.

Показатели валового внешнего долга часто путают с показателями государственного долга, между тем это разные понятия.

Показатель государственного долга состоит из внутреннего и внешнего долгов. Он представляет собой совокупность долгов правительства и Центрального банка.

В случае с валовым внешним долгом речь идет только о внешнем долге, который включает в себя не только внешний государственный долг (правительства и ЦБ), но и внешние долги частного сектора, в основном банков.

Валовый внешний долг превышает общегосударственный долг. Так, если по положению на конец сентября 2018 г. валовый внешний долг составлял 10 млрд. 836 млн. долларов, то общегосударственный долг - 6 млрд. 741 млн. долларов, из которых 5 млрд. 411 млн. был внешний госдолг.

С годами валовый внешний долг начал увеличиваться значительными объемами и ускоренными темпами. Однако и в прессе, и на других площадках о валовом внешнем долге говорится мало.

Валовый внешний долг включает в себя и финансовые обязательства частного сектора, которые обслуживаются именно частным сектором. А государственный долг обслуживается за счет госбюджета, то есть за счет налогоплательщиков. Возможно, именно поэтому госдолг постоянно находится в центре внимания, а о валовом внешнем долге упоминают редко.