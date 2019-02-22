ОБСЕ не уделяет должного внимания проблемам внутренне перемещенных лиц (вынужденных переселенцев) и беженцев.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала заместитель председателя Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, глава делегации Азербайджана в ПА ОБСЕ Бахар Мурадова в ходе зимней сессии ПА ОБСЕ в Вене.

"Мы с сожалением отмечаем отсутствие в деятельности ОБСЕ должного внимания проблемам внутренне перемещенных лиц и беженцев. Совершенно непостижимо, что в условиях усугубляющегося положения беженцев и вынужденных переселенцев в регионе ОБСЕ, этот важный аспект постконфликтного восстановления все еще не учитывается в деятельности организации. В свете существующих обязательств, связанных с внутренне перемещенными лицами и беженцами, ОБСЕ и ее соответствующие исполнительные структуры должны выделять адекватные ресурсы на мероприятия, направленные на решение проблем этой уязвимой группы", - сказала она.

Мурадова отметила, что согласно соответствующим документам и решениям ОБСЕ, организация является ключевым инструментом для урегулирования, а также раннего предупреждения и ранних действий для предотвращения конфликтов, урегулирования кризисов и постконфликтного восстановления.

"Каждый из этих элементов является неотъемлемой частью концепции ОБСЕ. Каждый из них имеет одинаковое значение и заслуживает равного внимания в контексте усилий по укреплению инструментария ОБСЕ. Посредничество является важным элементом деятельности ОБСЕ. Необходимо дальнейшее улучшение инструментария Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ в области посреднической деятельности. Следовательно, эта деятельность должна проводиться исключительно в соответствии с нормами и принципами международного права, принципами нейтралитета, беспристрастности, соблюдения согласованного мандата", - добавила она.

Что касается участия незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, в переговорах по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, Мурадова сказала, что в соответствии с решением, принятым на заседании Совета министров ОБСЕ в 1999 году (в то время СБСЕ), Армения и Азербайджан определены как стороны конфликта, а армянская и азербайджанская общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана - как заинтересованные стороны.

"После вывода Арменией войск с оккупированных территорий Азербайджана обе общины на равноправной основе смогут принять участие в обсуждениях", - заключила она.