Азербайджан значительно увеличивает пособия вынужденным переселенцам - важное распоряжение Президента Ильхама Алиева
26 февраля 2019 15:49 1 423
Президент Азербайджан Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о повышении ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по распоряжению главы государства с первого апреля размер пособия будет увеличен на 50 процентов.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!