Президент Азербайджан Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о повышении ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по распоряжению главы государства с первого апреля размер пособия будет увеличен на 50 процентов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.