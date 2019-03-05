Азербайджан является площадкой для сотрудничества и диалога, страной, призывающей к миру во всем мире.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, во вторник на международной конференции "От межрелигиозного и межцивилизационного диалога к сотрудничеству" сказала вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Бахар Мурадова, добавив, что Азербайджан и сам подвергся влиянию конфликтов и террору.

Мурадова добавила, что Азербайджан является первой среди исламских стран, впервые создавшей демократическую республику, привлекшей к построению гражданского общества людей, независимо от их этнической принадлежности, вероисповедания, политического мировоззрения, а также страной, обеспечивающей их равноправие.

"Толерантная среда в Азербайджане не является каким-то достижением. Это наш образ жизни", - сказала Мурадова.

Мурадова отметила, что сегодня для достижения гармонии между народами необходимо развивать межрелигиозные отношения.

"Все мы должны служить во имя мира. С использованием наших политических, экономических, культурных связей и возможностей, мы должны задуматься о том, чтобы служить созданию мира и благосостояния везде. Мы призываем к этому", - сказала вице-спикер.

По ее словам, Азербайджан обширно соблюдает цели устойчивого развития.

"Весьма необходим переход от религиозного и этнического, межкультурного диалога к сотрудничеству", - добавила Мурадова.