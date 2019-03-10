"Заявление главы Службы национальной безопасности Армении господина Ванецяна об отказе его страны от любых переговоров с Азербайджаном по нагорно-карабахскому урегулированию и намерении официального Еревана в скором времени "перезаселить" квазигосударство "Архац" армянами вызвало у меня очень противоречивые чувства и оценки происходящего".

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный российский историк и политический аналитик Олег Кузнецов.

По словам эксперта, есть, как минимум, два момента в этом заявлении, которые вызывают лично у него крайнюю степень, с одной стороны, смущения, а с другой - интереса.

Во-первых, как отметил Кузнецов, он не помнит случая и никогда о чем-то подобном не читал в литературе, чтобы глава спецслужбы страны брал на себя функции главы государства и озвучивал на публику стратегические планы политического руководства своей страны, которые лично он как глава этой самой спецслужбы в силу своего служебного статуса, профессиональных обязанностей и присяги должен защищать и сохранять в тайне, а не кричать о них во всеуслышание.

"Все это очень похоже на заранее спланированную провокацию, в проведении которых все спецслужбы мира в той или иной степени являются мастерами, за что государство их и содержит. Не верю я в то, что руководитель армянской спецслужбы может вот так высказаться через голову своего прямого начальства в лице Никола Пашиняна. Как минимум, все остальные спецслужбы мира этого не поймут и подумают, что в Армении творится форменный бардак", - заметил наш собеседник.

Переходя ко второму моменту, Кузнецов признался, что его очень позабавил использованный Ванецяном термин "перезаселение". Такого слова в русском языке нет, отчего введение в оборот этого неологизма вызывает вполне закономерные вопросы и наводит на определенные размышления, сказал российский эксперт.

"Например, какого рода армянами нынешние власти Еревана собираются "перезаселять" Карабах? Отчего нынешние карабахские армяне их не устраивают, и что они решили делать с ними? Кто будет проводить на практике политику "перезаселения", с привлечением каких средств, ресурсов и сил? На какие результаты официальный Ереван рассчитывает по итогам практической реализации программы "перезаселения" Карабаха?

Как вы видите, вопросов гораздо больше, чем ответов. И очень похоже, что за громкой фразой господина Ванецяна о "перезаселении" Карабаха новой генерацией или породой армян на самом деле не стоит ничего. А поэтому его заявление - это провокация чистой воды или, как стало модно говорить сегодня, фейк.

Хотя, конечно же, нельзя исключать и возможность того, что слова главы Службы национальной безопасности Армении все-таки окажутся правдой от первого и до последнего слова (во что лично я не верю). Тогда придется сделать абсолютно нелицеприятный для Еревана и всех армян вывод о том, что идея несправедливого национального эгоизма как была, так и остается для них путеводной звездой, свет которой будет озарять их существование и при авторитаризме, и при либерализме. В этом смысле политический режим Пашиняна ничем не отличается от политического режима Саргсяна, оба они являются нацистами и экспансионистами, в какие бы овечьи шкуры они при этом ни рядились. Кто бы ни был во власти в Ереване, Армения не откажется от политики агрессии по отношению к своим соседям и не допустит, чтобы в регионе когда-нибудь наступил мир", - подытожил Олег Кузнецов.

Лейла Таривердиева