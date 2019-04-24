Глава МИД России Сергей Лавров и Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер обменялись мнениями о роли ОБСЕ в содействии урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД России.

Отмечается, что 24 апреля Лавров провел встречу с Гремингером, который находился в Москве для участия в VIII Московской конференции по международной безопасности.

"В ходе переговоров была констатирована возрастающая роль ОБСЕ в деле восстановления доверия и деэскалации военно-политической ситуации в Евро-Атлантике. Подтверждена важность наращивания потенциала Организации в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и вызовами в киберпространстве", - говорится в сообщении министерства.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.