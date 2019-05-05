К началу ХХ века в Российской империи обозначилась тенденция к росту межэтнических конфликтов, а национальные движения стали важным фактором назревания политического кризиса в стране. Естественно, что иностранные разведки не могли упустить шанса воспользоваться этим уязвимым местом во внутренней политике России для реализации своих планов.

Накануне русско-японской войны (1904-1905 гг.) нарастала социально-политическая напряженность в стране, усиливалась пропагандистская и деструктивная деятельность оппозиционных и революционных партий. Уже в середине 1903 г. в меморандуме японского Генерального штаба было особо отмечено и указано на российское социалистическое движение как на возможного союзника при проведении подрывных операций в тылу противника. Японским дипломатам и разведчикам было рекомендовано обратить внимание на разработку как представителей либеральной оппозиции, так и радикальных революционных групп. Учитывая, что в планы Японии входило установление тесных связей с социалистическими и радикальными политическими силами, то в сферу интересов автоматически подпадала и армянская партия "Дашнакцутюн", которая в своей программе провозглашала социалистические принципы, а также была известна радикализмом, перераставшим в терроризм.

"Историческая призма": 1903-1906 гг. Армянский террор против русских

"Историческая призма": 1903-1906 гг. Армянский террор против русских

В начале 1904 г. дашнаки приняли решение перенести центр своей террористической деятельности с территории Турции на Кавказ. Политика официальных кругов России по обузданию армянского национал-сепаратизма, выразившаяся в закрытии церковных школ, секуляризации имущества армяно-григорианской церкви, привела к тому, что армяне объявили врагом №1 царское правительство. Центр борьбы был перенесен из Османской империи на Южный Кавказ, т.е. в пределы России. По отношению к России дашнаки планировали открытое выступление совместно с другими партиями, правительственный террор и применение тех же методов борьбы, которые использовались против Турции. 

27 января (9 февраля по новому стилю) 1904 г. между Россией и Японией началась война. Через несколько дней в Стокгольме состоялась встреча бывшего военного агента Японии в России Мотодзиро Акаси, которому суждено будет стать главным действующим лицом в контактах японцев и оппозиционных партий России, с одним из представителей финской оппозиции Конни Циллиакусом. Совместно с М.Акаси К.Циллиакус разработал план финансирования деятельности российской оппозиции и подрывной работы в России. Благодаря посредничеству К.Циллиакуса, в связи с японской разведкой были вовлечены польская оппозиция, партия эсеров, еврейский Бунд, грузинская партия социал-федералистов "Сакартвело", а также армянская партия "Дашнакцутюн".

Первые контакты армянских дашнаков с японцами относятся к лету 1904 г. Как писал в своем докладе М.Акаси, к концу июня 1904 г., когда отношения между К.Циллиакусом и основными оппозиционными партиями созрели, он и К.Циллиакус отправились в Париж, где вместе с представителем партии "Сакартвело" Георгием Деканози и партии "Дашнакцутюн" графом И.З.Лорис-Меликовым совещались по поводу плана организации беспорядков в России. На этом совещании речь шла об организации беспорядков в России с целью ослабления ее политического влияния и авторитета в европейской политике. В докладе М.Акаси название армянской партии указано как "Дрошак", что являлось характерным для того времени именованием так "Дашнакцутюна". Связано это было с названием главного печатного органа дашнаков - газеты "Дрошак". Что касается представителя этой партии на переговорах в Париже, то здесь идет речь об Иване Захаровиче Лорис-Меликове - одном из основателей "Дашнакцутюн".

1905 год. Зверства армян в Гяндже заметили и в России – ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРИЗМА

1905 год. Зверства армян в Гяндже заметили и в России – ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРИЗМА

Встреча М.Акаси с И.З.Лорис-Меликовым в Париже в конце июня 1904 г. примечательна в том аспекте, что она совпала по времени с изменившейся внутри России ситуацией. Дело в том, что с началом войны с Японией в России начался мощный патриотический подъем. Многие оппозиционные силы в начале войны не предпринимали никаких акций саботажа или антивоенных выступлений, хотя понимали, что победы русской армии лишь укрепят позиции самодержавия. Однако с каждым поражением русской армии ситуация в стране начала меняться.

Доверие к правительству стремительно падало. Начались антивоенные и открытые "японофильские" призывы. Не отставали в этом деле и армяне, решившие воспользоваться случаем и услужить Японии. По получении вестей о поражениях русской армии на Дальнем Востоке летом 1904 г. армянские националистические партии направили японскому императору Муцухито поздравление от имени всех армян Кавказа и России. В письме говорилось, что все армяне выражают ему свои искренние чувства и желают императору разгромить русскую армию до последнего солдата, а также уничтожить русское правление до берегов Маньчжурии. И вот именно в это время, в разгар антиправительственной пропаганды внутри России, - в июне 1904 г. дашнаки идут на первые контакты с японской разведкой. Нельзя сказать, что упомянутая встреча М.Акаси с И.Лорис-Меликовым дала толчок действиям армян, ибо они и ранее не отличались мирными средствами борьбы против правительства. Однако, надо заметить, что именно парижское рандеву явилось сигналом для претворения в жизнь террористических и экстремистских действий армян в интересах Японии и на ее финансовые субсидии.

С 30 сентября по 4 октября 1904 г. в парижском отеле "Орлеан" прошла конференция оппозиционных и революционных партий, организованная японскими спецслужбами. Здесь были представители 8 российских революционных и леворадикальных организаций, в частности, таких, как "Союз освобождения", партия эсеров, финские, польские, грузинские организации. Армянских дашнаков на конференции представлял Микаэл Варандян. Как и И.З.Лорис-Меликов, он представлял дашнакскую партию в Европе, оказывал значительное содействие изданию газеты "Pro Armenia", вел пропаганду в пользу решения "армянского вопроса".

"Историческая призма": 1905-й. Зверства дашнаков потрясли российские власти

"Историческая призма": 1905-й. Зверства дашнаков потрясли российские власти

Как сообщал в своем докладе об итогах конференции М.Акаси, "на конференции было решено, что каждая партия может действовать своими методами: либералы должны атаковать правительство с помощью земства и газетных кампаний, эсерам и другим партиям следует специализироваться на крайних методах борьбы, кавказцам использовать свой навык в организации покушений, польским социалистам - опыт в проведении демонстраций". Было очевидно, что японская разведка сконцентрировала основное внимание на тех представителях революционных партий и групп, которые были готовы идти на крайние меры. В частности, в случае с армянскими дашнаками был принят во внимание их опыт террористической деятельности против чинов высшей администрации и полиции на Кавказе, а также в Османской империи, обеспеченность оружием и агрессивность в действиях.

Особую активность армяне развернули в Баку, готовясь именно здесь осуществить свою первую кровавую акцию. В официальных документах имеются многочисленные указания на это. В частности, наместник на Кавказе граф И.И.Воронцов-Дашков так характеризовал действия дашнаков в 1904-1905 гг. "...Нахальству "Дашнакцутюна" не было пределов, и к концу 1904 г. власть "Дашнакцутюна" достигла своего апогея. К этому времени организация сковала в полном смысле слова все армянское население, организовав прекрасно вооруженную дружину и создавши громадный основной капитал. Тогда-то возникла мысль у дашнакцаканов, под влиянием общеимперской революции, стать во главе всего революционного движения в крае, объединить все революционные партии всех национальностей и продиктовать всем этим партиям свои конечные цели.

Стоявшее в стороне от революции мусульманство не считалось и не хотело считаться с революционными организациями. Тысячи прокламаций разбрасывались членами "Дашнакцутюна" на татарском [азербайджанском - Ф.Д.] языке среди мусульман, приглашая их объединиться и стать "против единственного врага" - русского правительства. К началу 1905 г. среди опьяненных своей силой и положением деятелей "Дашнакцутюна" возникла мысль о возможности подчинить себе и мусульман. Случаи убийств последних в целях террора сначала в гор. Баку, а затем и в других местах стали следовать один за другим".

К осени 1905 г. относится проведение крупной операции Японии по ввозу большой партии оружия через Черное море на Кавказ. В это время волна армянского террора прокатилась в Баку, Иреване, Шуше, Нахчыване, Тифлисе. Нацеленные на физическое уничтожение азербайджанцев, действия армян были направлены и против царского правительства, ибо способствовали дестабилизации обстановки на Кавказе. Для осуществления своих целей армянам нужны были большие партии оружия.

"Историческая призма": 1905-й. Резня азербайджанцев Иревана - как это было

"Историческая призма": 1905-й. Резня азербайджанцев Иревана - как это было

Для переправки оружия на Кавказ на японские деньги был закуплен пароход "Сириус" общим водоизмещением 597 тонн. В начале сентября 1905 г. он принял на борт 8,5 тыс. винтовок "Веттерлей" и 2 млн. патронов к ним и в конце сентября взял курс к черноморским берегам России из Амстердама, якобы по своим торговым делам. Длинный путь в Черное море через Атлантику и Средиземное море экипаж проделал беспрепятственно.

24 ноября неподалеку от портового города Поти команда "Сириуса" перегрузила оружие и боеприпасы на четыре баркаса. Позднее властям удалось перехватить и конфисковать в общей сложности 7 тыс. винтовок "Веттерлей" и полмиллиона патронов к ним. Исчерпывающего ответа на то, кому предназначался груз "Сириуса", кто организовал его приемку и как распределил его, в каких конкретно эпизодах революционных выступлений на Южном Кавказе нашло применение это оружие, нет. Не сохранились также сведения о том, смогли ли армяне воспользоваться оружием, прибывшим с "Сириусом". Тем не менее, эту версию можно предположить с большой долей вероятности, ибо конец 1905 - начало 1906 гг. отмечены продолжающимися вооруженными нападениями армян на азербайджанское население в отдельных регионах Южного Кавказа. 

Японская финансовая поддержка российских революционеров касалась не только проблем закупки и транспортировки оружия, но также и печатания и распространения нелегальной литературы. Японская разведка не испытывала никаких симпатий к социалистическим идеям, а преследовала свои прагматические цели - максимально ослабить Россию и побыстрее закончить войну. Поэтому неслучайно, что все поступления в партийные кассы революционеров моментально прекратились сразу же после начала русско-японских переговоров о мире. Что касается армян, то царское правительство с подачи Кавказского наместника графа И.И.Воронцова-Дашкова пересмотрело свой курс и вновь вернулось к политике использования армян в своих внешнеполитических целях.

Фархад Джаббаров,

доктор философии по истории