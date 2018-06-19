"Историческая призма": 1903-1906 гг. Армянский террор против русских

Начиная с лета 1903 года, правительственные верхи в Петербурге с нараставшим беспокойством следили за политическими событиями на Кавказе.

12 июня 1903 года Николай II утвердил Указ о секуляризации имущества армяно-григорианской церкви. Инициатором данного решения стал главноначальствующий на Кавказе Г.С. Голицын. На состоявшемся 3 мая 1897 г. заседании Государственного совета было принято решение о подчинении всех армяно-григорианских церковных училищ, кроме Духовной академии и семинарий, Министерству народного просвещения. 2 июня Николай II утвердил это мнение Государственного совета.

Г.С. Голицын представил также в Министерство иностранных дел свой проект Положения о секуляризации имущества армяно-григорианской церкви. Основные пункты данного Положения предусматривали упразднение на территории империи всех армяно-григорианских монастырей (кроме Эчмиадзинского и Тифлисского девичьего Св. Стефана), переход в собственность казны всего имущества армяно-григорианской церкви, кроме зданий церквей и упомянутых двух монастырей; содержание духовенства за счет казны и т.д. После долгих обсуждений в ходе Особых совещаний предложенные Г.С. Голицыным радикальные меры были приняты.

Для начала необходимо сказать несколько слов о причинах такого решения российских властей.

Начиная с конца 1880-х гг., царское правительство стало внимательно прослеживать деструктивную деятельность армянской церкви. Эта деятельность оказалась в противоречии с проводимой царским правительством политикой на национальных окраинах, что привело к драматическим переменам в русско-армянских взаимоотношениях.

Масло в огонь подлили продолжающиеся уже не одно десятилетие противоречия между кавказской администрацией и армянским духовенством. Причиной тому было принятое еще в 1884 году Особым совещанием под председательством министра внутренних дел Д.А. Толстого решение о запрещении открытия армянских церковно-приходских школ вне церквей и монастырей и требование ввести в них преподавание русского языка, истории и географии России на русском языке.

Однако правительство столкнулось с жестким сопротивлением армянского духовенства.

В конце 1895 года главноначальствующий гражданской частью на Кавказе С.А.Шереметев во всеподданнейшей записке обратил особое внимание на "обнаружившееся повсеместно в течение последнего десятилетия сепаратистское движение среди армян" и предложил в целях предупреждения возможных осложнений и обострения армянского вопроса изъять вопросы образования армянского населения из сферы влияния армяно-григорианской церкви и передать учебные заведения, существующие при церквях и монастырях, в ведение Министерства народного просвещения".

В результате в 1897 году все армяно-григорианские церковные училища, кроме Духовной академии и семинарий, были переданы в ведение Министерства, что привело к возникновению споров об имуществе церковных школ. Армянское духовенство по приказу католикоса стало подавать судебные иски о возвращении имуществ церкви и выиграло несколько процессов. В качестве выхода из положения новый главноначальствующий на Кавказе Г.С. Голицын в представленной в 1899 году всеподданнейшей записке предложил передать казне все недвижимое имущество армяно-григорианской церкви. После долгих обсуждений в ходе Особых совещаний предложенные Г.С. Голицыным радикальные меры были приняты. 12 июня 1903 года Николай II утвердил Указ о секуляризации имуществ армяно-григорианской церкви, осуществлялась под руководством МВД.

Данное решение царского правительства не было сиюминутным, и, как мы видели выше, власти пришли к нему в результате растянувшихся на долгие годы острых противоречий с Эчмиадзином.

Проведение в жизнь указа вызвало активное массовое сопротивление армян. В это время ходили слухи даже о подготовке армянскими террористами покушения на императора Николая II. Однако покушение было совершено на Г.С.Голицына. 14 октября 1903 г. трое террористов партии "Гнчак" напали на Г. С. Голицына и нанесли ему острыми кинжалами раны в голову. Главноначальствующий остался жив, а в июле 1904 г. уехал в Петербург и больше на Кавказ не возвращался.

Российские чиновники, осуществлявшие секуляризацию на местах, столкнулись с серьезными трудностями при претворении в жизнь закона 12 июня 1903 г.

17 марта 1904 года террористы совершили покушение на Эчмиадзинского уездного начальника Шмерлинга. Его убили учителя Семен Караян и Хечо Рябян, являвшиеся членами Дашнакцутюн. В том же году было совершено несколько террористических актов и в Елизаветполе. Н.К.Мартиросов, М.Агаджанов и другие убили в городе Елизаветполь пристава Абрамовича. Спустя несколько дней после этого события, вечером 4 июля 1904 года, во время прогулки по Хаджикенту заместитель губернатора Елизаветпольской губернии А.Ф.Андреев был убит жителем селения Барсум Крикором Вартановым. 11 июля был убит начальник Сурмалинского уезда Богуславский, препятствовавший переправке армянами оружия. 6-го октября 1904 года членами партии Дашнакцутюн 5-ю револьверными выстрелами на многолюдной улице Шуши, неподалеку от своей квартиры убит офицер жандармерии Аким Подшивайло. 10-го ноября 1904 года небезызвестный Амазасп Срванстян отметился почином, убив пристава городской полиции Александрополя Нашанского.

В декабре 1904 года армянскими террористами был убит полицейский служащий Шуши Сергей Иванович Сахаров. С 1903 г. он работал старшим помощником уездного начальника с откомандированием заведовать Шушинской городской полицией. 15 декабря 1904 г. С.И. Сахаров, выйдя из своей квартиры в 10 часов утра, направился в полицейское управление в сопровождении городовых. Не пройдя 100 шагов от своей квартиры, он был обстрелян на многолюдной улице тремя армянами и одним из выстрелов был убит наповал. Сопровождавшие его городовые остались невредимы, преступники скрылись.

В это же время жертвой армянского террора стал Василий Петрович Щербаков. В 1889 году он был переведен на Кавказ на должность податного инспектора Шушинского уезда. Во время своей службы в Шушинском уезде Щербаков не пользовался расположением со стороны местного армянского общества и особенно партии Дашнакцутюн, постоянно присылающей ему угрожающие письма разного содержания. Причем, последнее из таких писем он получил в декабре 1904 г. с предложением, чтобы он выехал из Шуши не позже 15 декабря, в противном случае, как его предупреждали, он будет убит. Щербаков, не испугавшись угроз армянских террористов, остался на своем посту, предпочитая честно умереть. В результате 19 декабря 1904 г. Щербаков был убит в Шуше двумя злоумышленниками-армянами, причем тремя пулями наповал. Преступники скрылись. После убийства В.П. Щербакова армянами были подброшены письма, чтобы никто не хоронил и не делал гроба для Щербаков под угрозой смерти.

В 1904 году армянскими террористами также были убиты: переводчик жандармерии Гроздев в Карсе, охранник имущества армянской церкви Савин в Эчмиадзинском уезде, охранник Гончаренко в городе Эчмиадзин. Таким образом, армянские террористы, взяв в качестве мишени царских чиновников Российской империи разного ранга, пытались навести страх и заставить власти отменить закон 1903 года.

В докладе, отправленном 12 октября 1904 года из руководства администрации Кавказа министру внутренних дел князю П.Д.Святополку-Мирскому, отмечалось, что у армян почти во всех крупных городах - Тифлисе, Елизаветполе, Баку, Иреване, Карсе - имеются различные комитеты. Эти комитеты имели огромную власть над армянским населением. Причины обладания комитетами влияния на население объяснялись нижеследующим образом: "С одной стороны, эти организации для своей деятельности не отказываются ни от каких средств, любыми путями обретают деньги; с другой стороны, подчиняют себе армянское население путем террора, убивают богатых. Во многих местах каждый армянин еженедельно должен платить этим комитетам по 1 рублю. Тех, кто не платит денег, ожидают тяжелые наказания. Их безжалостно убивают. Только в 1904 году армянские комитеты совершили 12 политических убийств, 15 раз совершили покушения. Чиновники низшего ранга боятся комитетчиков. Армянское население из страха выполняет слова и требования террористов".

Не простили террористы и Бакинского губернатора М.А.Накашидзе, который после кровавых событий в Баку в феврале 1905 года подготовил подробный доклад о резне, который отправил наместнику на Кавказе и российскому министру внутренних дел.

В своем докладе М.Накашидзе писал: "Армяне, сами являясь зачинщиками этих событий, распространяют слухи, якобы несчастные армяне во время этих событий стали невинными жертвами неблаговидных действий административных и других органов". Губернатор в своем докладе касательно отношения партии "Дашнакцутюн" и армянской печати к армяно-мусульманской резне, отмечая, что эти "бесславные люди добились своей цели", писал: "Распространив по всему миру свои гнусные измышления устно и с помощью печати, они так настроили армянское население против государственных служащих и работников административных учреждений, что каждый из них постоянно чувствовал себя в опасности".

На покушение против Накашидзе террористам было выделено 35 тысяч рублей. Как следует из следственных документов для осуществления этого покушения несколько армян, поменяв свою одежду и папахи, ходили по Садовой и Набережной улицам, в городском парке, и держали под контролем территорию до дома губернатора. Наконец, 11-го мая 1905 года, в 3 часа дня, когда двигавшийся по пересечению улиц Парапет и Врангеля фаэтон князя М.А.Накашидзе начал поворачивать в сторону гостиницы "Метрополь", дрошакиты бросили в него бомбу. От силы разорвавшейся бомбы М.А.Накашидзе отбросило на 10-15 метров. Тяжело раненый губернатор скончался 18-го мая.

Также погибли охранник и 2 уличных торговца фруктами.

Четырем армянам, убившим М.А.Накашидзе, по решению суда был вынесен смертный приговор. Однако впоследствии смертный приговор был аннулирован. Каждый из них был отправлен на каторгу сроком на 15 лет. Пятый человек, участвовавший в убийстве, - несовершеннолетний Минас Агаянц был судим лишь в 1907 году и был оправдан.

В целом, с 1 февраля 1905 года по 1 мая 1906 года в Баку были убиты армянами 1 полицейский надзиратель, 4 сотрудника городской полиции, а 4 сотрудника полиции и 1 сотрудник жандармерии были ранены.

Террористические акты армянских банд и массовая резня мирного тюрко-мусульманского населения с целью очистки территорий от азербайджанцев и достижения решения "армянского вопроса" на Кавказе, произошли и в Иреванской губернии. Члены Дашнакцутюн убили генерала Алиханова, уездного начальника Павлова, работников полиции Джавахова, Шумакевича и других лиц.

Согласно секретной информации, данной начальником Иреванского Главного Жандармского Управления Вакуленко, с 1 февраля 1905 года по 1 мая 1906 года, в губернии были убиты 1 пристав, 1 работник городской полиции, 1 гражданский чиновник, 2 представителя сельской власти, 1 купец, 1 часовой, 1 сотрудник жандармерии, 2 гражданских чиновника, был ранен помощник уездного начальника, 2 человека пропали без вести.

Убийства были совершены и в Карсской области. В шифрованной телеграмме, отправленной 17 ноября 1906 года полковнику Бабушкину, военный губернатор Карсской области Левицкий писал, что с 1 февраля 1905 года по 1 мая 1906 года в области были убиты 1 помощник офицера полиции, был ранен канцелярский чиновник.

Это отнюдь не полный список должностных лиц российской администрации на Кавказе, которые стали жертвами армянского террора в период его активной фазы.

Этот кровавый список можно было бы продолжить. Но суть в другом. Даже несмотря на то, что жертвами армянского террора стали государственные чины различного ранга, царское правительство отнеслось к террористам довольно гуманно. Многие из них вскоре после арестов и последовавших за ними судебных приговоров 1911-1912 гг. попали под амнистию 1913 г. и накануне начала Первой мировой войны оказались на свободе...

Ильгар Нифталиев,

доктор философии по истории, ведущий научный сотрудник Института Истории им.А.А.Бакиханова НАН Азербайджана