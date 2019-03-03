С начала ХХ в. на всей территории Елизаветпольской губернии наблюдался всплеск армянского национализма, что в условиях происходившей в 1905 г. в Баку, Иреване, Тифлисе армяно-азербайджанской резни могло быть чревато самыми серьезными последствиями и здесь.

Cледует отметить, что напряжение в отношениях между двумя нациями стало возрастать под влиянием бакинских и более всего шушинских событий. Как отмечалось в одном из писем представителей азербайджанской общественности Елизаветполя, "в продолжение 10-ти месяцев в каком бы уголке Кавказа ни разыгрывались перипетии этой грустной драмы, Елизаветполь (Гянджа) переживал нервные и опасные моменты, и только благодаря усилиям мусульманского духовенства, интеллигенции, а также татарина [азербайджанца - Ф. Д.]-полицмейстера, удавалось устранить угрозу".

Первым признаком надвигающегося кровавого столкновения в Елизаветполе стало усиленное вооружение обеих сторон. Так же как в Баку и Шуше, здесь тоже армяне опередили азербайджанцев: обладая широкими материальными ресурсами, они закупили много оружия. Были случаи, когда воины дашнакских "хумб" открыто ходили по городу, в виноградных садах Елизаветполя армяне упражнялись в стрельбе, на улицах часто обнаруживались бомбы. На обращения азербайджанских представителей в полицию с просьбой положить конец этому там показывали приказ "Дашнакцутюн"а о воспрещении отбирать оружие у армян под страхом убийства.

Межнациональные столкновения в Елизаветполе вспыхнули в ноябре 1905 г. Их началом принято считать 18 ноября. Поводом к столкновениям послужило нападение на четверых азербайджанцев из селения Тоганалы Елизаветпольского уезда, трое из которых были убиты. Трупы погибших были найдены за городом, на дороге между Елизаветполем и Еленендорфом. Когда азербайджанцы отправились на место происшествия для взятия трупов, то были встречены выстрелами. Азербайджанцы, отстреливаясь, направились в мусульманскую часть города, армяне продолжали преследовать их. Около 10 часов утра в городе началась перестрелка, которая, усиливаясь, охватила обе части Елизаветполя - и мусульманскую, и армянскую. В мусульманской части города начались поджоги армянских лавок. В результате было убито более 20 человек, в основном, армян. В армянской части города за время резни было опустошено 40 домов азербайджанцев. Кровопролитие сопровождалось актами насилия над трупами: в армянской части Елизаветполя были найдены тела азербайджанцев с отрезанными головами.

Начавшись 18 ноября, беспорядки прекратились 23 ноября. Следует заметить, что наиболее ценная информация о ходе резни в самом Елизаветполе, а также в уездах Елизавтепольской губернии, содержатся в официальных документах, отправленных представителями местной администрации в Санкт-Петербург. Среди них наиболее полными с точки зрения информативности являются телеграммы и рапорты прокурора Елизаветпольского окружного суда А. Скульского в Министерство юстиции. Их ценность заключается в том, что данные документы хронологически охватывают период с конца ноября 1905 г. по январь 1906 г., т.е. составлены буквально по горячим следам происходивших событий.

В обширном докладе за 5 декабря 1905 г. указывалось, что спокойствие в самом городе Елизаветполе не нарушается, но общее настроение продолжает оставаться напряженным: стороны не общаются между собой и не доверяют друг другу. Только присутствие войск поддерживает порядок. События в Елизаветполе повлияли на всю губернию. Непрекращавшиеся с августа столкновения в Шушинском, Зангезурском, Карягинском и Джеванширском уездах под влиянием елизаветпольской резни возобновились. Сообщение в разных местностях губернии прекратилось, на дорогах усилились грабежи и убийства. А. Скульский констатировал, что прекратить беспорядки полиция без помощи войск бессильна, войск же, кроме города Елизаветполя, мало.

В докладе прокурора содержится ценная информация об армяно-азербайджанских столкновениях в уездах Елизаветпольской губернии. Детально рассматривая характер нападений, бросается в глаза то, что нападения азербайджанцев заканчивались, как правило, захватами и грабежами, поджогами сел, домов, лавок и не сопровождались убийствами мирных граждан. Во время всех 13 нападений было убито лишь 7 армян и то это были те, кто открывал огонь. К тому же азербайджанцы не стреляли в войска, а при их приближении прекращали стрельбу и отступали. Существенно отличался от этого характер нападений армян. А. Скульский приводил следующие примеры их действий, как против мирных азербайджанцев, так и против правительственных войск: в урочище Аджикент Елизаветпольского уезда армяне разгромили 100 дач мусульман, сожгли две гостиницы и одну из дач, а также несколько отселков у селения Юхары Айыплы; в Зангезурском уезде была разгромлена часть селения Сисиан, убито и ранено около 75 азербайджанцев. В том же уезде армяне напали на село Моллаахмедлы, когда же на помощь азербайджанским жителям села прибыл взвод казаков, он был встречен огнем армян и вынужденно отступил. В Джаванширском уезде отряд дашнаков во главе с Амазаспом напал на село Дамчиляр, убив 4 мужчин и 2 женщин, а также разграбив имущество сельских жителей.

В одном из своих последующих докладов А. Скульский упоминал о случае, когда армяне расстреляли следователей и представителей прокурорского надзора, которые прибыли для осмотра совершенных разгромов, а также освидетельствования раненых и убитых в селениях Гюлаблы и Агбулаг Шушинского уезда, селения Доланлар Карягинского уезда.

Сохранившиеся в архивах официальные рапорты и донесения об армяно-азербайджанских столкновениях воссоздают картину настоящих сражений между сторонами, с использованием артиллерии, погромов и актов массовых убийств. 1 января 1906 г. 3-тысячный отряд дашнаков из селений Куши, Заглик, Барум, Барсум, Джагир, Чардахлу напал на селение Кедабек татарский, вырезал около 100 мужчин, женщин и детей, сжег все дома и разграбил движимое имущество местных жителей-мусульман. 3 января армяне напали на село Паправенд Джеванширского уезда, но после ожесточенной перестрелки, со значительными потерями, были отбиты. 14 января отряд, состоявший из 50 армян села Каракая Казахского уезда напал на азербайджанский зимовник Алатала, вырезав почти всех и угнав 813 голов скота и лошадей. От рук армян удалось спастись бегством лишь пятерым азербайджанцам.

Елизаветпольские события вновь обострили вопрос об армяно-азербайджанских отношениях и, в целом, о ситуации на Кавказе на страницах местной и центральной печати. Действуя по неоднократно апробированному сценарию, армянская и сочувствовавшая им русская пресса вновь подняли кампанию по дискредитации азербайджанцев, обвиняя их в заблаговременной подготовке к резне и зверствах против армян. Как отмечали представители азербайджанской интеллигенции, армянская пропаганда преподносила елизаветпольскую резню так, как будто "во всем виноваты одни дикие мусульмане, жаждущие крови и грабежа, а армяне, этот "несчастный, забитый и безоружный" народ, все время является жертвой, стоя за крепкими стенами своих домов, едва успевает обороняться против полчищ мусульманской черни, хорошо вооруженных скорострельными ружьями, сами не имея почти никакого вооружения, и пр. и пр."

Однако в докладе прокурора Елизаветпольского окружного суда А. Скульского, направленном 5 января 1906 г., однозначно указывалось, что виновниками продолжающихся столкновений остаются действия армянских вооруженных отрядов: "...нападения армян на окрестные татарские селения и единичные столкновения, происходившие как в самом городе, так и близ него, нарушают общее спокойствие в городе и в высшей степени волнуют обе враждующие половины населения, не давая возможности установить прежнюю нормальную жизнь в городе".

Таким образом, елизаветпольская резня заняла одно из трагических мест в истории армяно-азербайджанского конфликта 1905-1906 гг. Несмотря на отсутствие точных статистических данных о количестве жертв этой резни и довольно скудный фактический материал для ее описания, доклады прокурора Елизаветпольского суда А. Скульского создают довольно четкое представление о масштабах армянского террора, учиненного против азербайджанского населения в Елизаветпольской губернии в 1905-1906 гг.

Фархад Джаббаров,

доктор философии по истории