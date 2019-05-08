Сегодня, 8 мая, - день скорби. 27 лет назад мы потеряли Шушу. 27 лет назад армянские оккупанты ступили на улицы этого древнего азербайджанского города.

Расположенная на доминирующей вершине Шуша издревле привлекала внимание всевозможных захватчиков и пережила немало осад. Последнюю вражескую осаду, произошедшую в мае 1992 года, древние стены не выдержали.

Шушу атаковали сразу с трех сторон, штурм проходил с участием бронетехники печально известного 366-го полка, переданной армянам российской стороной. Армянские источники не скрывают, что силы были не равны. В наступлении на Шушу участвовало до 100 армянских бронемашин и танков, 11 тысяч живой силы. Им противостояли с азербайджанской стороны всего 2 танка. Одним из танков командовал легендарный танкист Альберт Агарунов, удостоенный посмертно звания Национального героя Азербайджана. Он держал оборону до последнего и пал от армянской пули.

Кроме двух танков Шуша могла рассчитывать только на 700 охраняющих подступы к городу азербайджанских солдат, но 400 из них накануне наступления армян были отпущены в отпуск. Случайно ли?...

В результате оккупации Шуши погибли сотни мирных жителей, несколько десятков были взяты в заложники или пропали без вести. Более 20 тысяч азербайджанцев стали вынужденными переселенцами. В боях за оборону города погибли 195 граждан Азербайджана, еще 165 человек были ранены, 58 - захвачены в плен.

До оккупации в Шуше имелось 170 памятников архитектуры и 160 памятников искусства старины. Сегодня историческое и культурное наследие азербайджанского народа разграблено, разрушено или осквернено. А что не удалось разрушить, активно фальсифицируется оккупантами. Армянские захватчики вообще не отличаются щепетильностью в таких вопросах, действуя по принципу "что упало - то пропало", точнее, что попало к ним в руки, становится "армянским".

Захватчики сегодня искажают название этого города и переписывают его историю. Но уничтожить настоящий, азербайджанский, тюркский дух Шуши им оказалось не под силу. И потому оккупанты живут на азербайджанских землях как на вулкане, осознавая, что рано или поздно сепаратистскому карнавалу придет конец. Особенно это касается Шуши, которая до сих пор стоит в развалинах. Армяне не решаются селиться в домах, оставленных азербайджанцами, они пытаются их продавать, но и тут "бизнес" не идет.

Оккупанты знают, что все это не останется им и их детям. И чтобы заглушить страх, ежегодно в этот день в оккупированной Шуше устраиваются шабаши.

Шабаш будет и в этом году. Для участия в нем из Армении прибудет лично Никол Пашинян. И не только. За день до его прибытия туда поспешит Серж Саргсян. Кровавого полевого командира тянет к местам "боевой славы", а точнее к месту преступления. Глава карабахского клана никогда не упускает повода напомнить соотечественникам о своем "героическом" прошлом. Пашинян такой биографией похвастать не может, однако и он при каждой возможности старается продемонстрировать "духовную" связь с оккупированным Карабахом, ездит туда с семьей на чаепития, регулярно советуется с сепаратистами. Напомним, что в прошлом году, сразу после избрания премьер-министром 8 мая, 9 мая Никол уже был в Ханкенди. У глав Армении много нелицеприятных традиций, а традиция участвовать в вакханалии по случаю сдвоенного праздника всея армянства (День Победы плюс оккупация Шуши) - самая кощунственная из них.

Кстати, участвовать в шабаше хочет и находящийся в заключении Роберт Кочарян. Из Ханкенди уже шлют челобитные Пашиняну с просьбой отпустить его на пару деньков, а то как же праздник без одного из основных палачей азербайджанцев Карабаха.

Как дата Дня победы над фашистской Германией совпала с днем оккупации Шуши, не секрет. Уже известно, что оккупанты намеренно подстроили ход своего наступления так, чтобы получить возможность отмечать эти две даты вместе и кощунственно приравнивать эти события по значимости. Армянские националисты, как и их идейный вдохновитель Адольф Гитлер, очень любят символизм. А в этот раз торжества будут выглядеть еще более символичными, ведь с датой оккупации Шуши и Днем Победы совпадает и юбилей так называемого Бишкекского протокола о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном. Протокол был подписан 9-11 мая.

Оккупации азербайджанского города Шуша - 27 лет, мнимому перемирию - 25-ть. Годы уходят, а ничего не меняется. За это время в Армении появилось на свет уже третье поколение, уверенное, что их отцы и деды одержали историческую победу и воплотили в жизнь вековую мечту армян.

А значит, пришло время что-то менять, чтобы помочь следующему поколению армян избавиться от этих иллюзий.

Зульфугар Ибрагимов