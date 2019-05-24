Мы с большим уважением чтим память создателей Азербайджанской Демократической Республики (АДР) и не должны забывать их.

Об этом вице-спикер Милли Меджлиса (парламент) Бахар Мурадова сказала на встрече с членами Объединения молодежи правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Мурадова отметила, что даже находясь в эмиграции, создатели АДР не теряли веры в то, что Азербайджан обретет независимость.

Она подчеркнула, что необходимо продолжать беречь и сохранять наследие АДР.