https://news.day.az/politics/1122808.html Азербайджан с большим уважением чтит память создателей АДР
Азербайджан с большим уважением чтит память создателей АДР
Мы с большим уважением чтим память создателей Азербайджанской Демократической Республики (АДР) и не должны забывать их.
Об этом вице-спикер Милли Меджлиса (парламент) Бахар Мурадова сказала на встрече с членами Объединения молодежи правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Мурадова отметила, что даже находясь в эмиграции, создатели АДР не теряли веры в то, что Азербайджан обретет независимость.
Она подчеркнула, что необходимо продолжать беречь и сохранять наследие АДР.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре