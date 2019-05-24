Армения всегда претендовала на территории Азербайджана: она выступала с претензиями на азербайджанские земли как во время Азербайджанской Демократической Республики (АДР), так и в последующий период.

Об этом во время встречи с членами Объединения молодежи правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) сказала вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Бахар Мурадова, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Вице-спикер отметила, что боль и горечь от решения Национального совета о передачи Иревана, ставшего столицей Армении, мы ощущаем по сей день: "Но, несмотря на это, Национальный совет не сыграл большой роли в истории страны. Основной его задачей было укрепление обороноспособности и освобождение Баку от армянской оккупации. И после освобождения Баку стал столицей Азербайджана".

Вице-спикер напомнила, что Национальный совет был создан на основе Закавказского сейма: "Несмотря на отсутствие возможности провести парламентские выборы, Национальный совет был расширен, в результате седьмого декабря 1918 года парламент приступил к работе и принял важные решения для государственности Азербайджана".

Мурадова добавила, что результаты Первой мировой войны, поражение Османской империи способствовали падению АДР: "В советское время были приняты решения об отмене атрибутов АДР. Часть ее создателей репрессировала, а часть - эмигрировала".