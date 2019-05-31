Представителям Азербайджана в международных организациях поручено поднять вопрос об офицере Агиле Омарове, ставшем шехидом в результате нарушения армянским снайпером режима прекращения огня.

Об этом на сегодняшнем заседании парламента сказал спикер Милли Меджлиса (парламента) Огтай Асадов, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Асадов подчеркнул, что МИД Азербайджана донес до Минской группы ОБСЕ позицию по этому вопросу: "Представителям Азербайджана в международных организациях поручено поднять этот вопрос перед международными организациями на самом высоком уровне".

Напомним, что 30 мая подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на линии фронта, в очередной раз совершили провокацию, сообщил в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Согласно сообщению, в то время, когда сопредседатели Минской группы ОБСЕ наносят визит в Азербайджан, утром 30 мая в направлении Агдамского района снайперским выстрелом, произведенным противником, погиб военнослужащий азербайджанской армии Омаров Агиль Акиф оглы.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.