Несуразная позиция Армении не позволяет добиться мира. Эта деструктивная позиция продолжает оставаться угрозой для устойчивого мира и сосуществования.

Об этом, выступая на XVI Бакинской международной конференции омбудсменов на тему "Роль омбудсменов в достижении Целей устойчивого развития и справедливого мира", сказала вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Бахар Мурадова, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, без мира не достигнуть устойчивого развития: "Азербайджан всегда проявляет инициативу по созданию новых институтов, организации встреч международной общественности. Проведение этих мероприятий в южнокавказском регионе неслучайно, потому, что в регионе неурегулированные конфликты. Их неразрешенность и неконструктивная позиция одной из сторон конфликта препятствуют достижению мира".

Мурадова добавила, что решения проблем необходимо добиваться, используя в полную силу возможности существующих институтов и создавая новые: "Омбудсмены уже в 16-й раз собираются в Азербайджане для обсуждения важных тем. Это мероприятие обуславливает изучение проблем, определение роли института омбудсмена в их решении и обмене положительным опытом. Азербайджан всячески способствует этому".

Отметим, что конфликт между двумя южнокавказскими странами возник в 1988 году, ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.