5 июля был сдан в эксплуатацию построенный в Пираллахинском районе Баку новый жилой комплекс для 306 семей вынужденных переселенцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии жилого комплекса.

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