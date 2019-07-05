https://news.day.az/politics/1135205.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии жилого комплекса для вынужденных переселенцев в Баку 5 июля был сдан в эксплуатацию построенный в Пираллахинском районе Баку новый жилой комплекс для 306 семей вынужденных переселенцев.
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии жилого комплекса для вынужденных переселенцев в Баку
5 июля был сдан в эксплуатацию построенный в Пираллахинском районе Баку новый жилой комплекс для 306 семей вынужденных переселенцев.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии жилого комплекса.
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