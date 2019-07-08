Миграция происходит вовсе не по добровольному выбору людей, зачастую это результат дискриминации и изгнания с родных мест по национальной принадлежности

Об этом, выступая на заключительном пленарном заседании Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, продолжающемся в Люксембурге, сказала глава азербайджанской делегации, вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Бахар Мурадова, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Акцентируя внимание на важности скорейшей разработки путей решения проблем, связанных с безопасностью в пространстве ОБСЕ, Мурадова подчеркнула, что одна из них - это замороженные конфликты, а также проблема беженцев и вынужденных переселенцев: "Это - наш дом, мы здесь родились, здесь прошло наше детские годы. Как мы можем забыть свою школу, свой город? Здесь могилы наших родных и близких людей. Мы хотим вернуться на свои земли, посетить эти могилы. На оккупированной части моей страны десятки таких городов и сел".

Вице-спикер призвала к тому, чтобы в отношении Армении было сделано обращение по принятию формулы обмена военнопленных "всех на всех". Кроме того, она призвала к проведению субстантивных переговоров, направленных на конкретный результат, подчеркнув, что "переговоры ради переговоров" не способствуют решению нагорно-карабахского конфликта.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.