Азербайджан, ставший местом проведения мероприятий международной значимости, обладающий богатой историей и культурой, уже несколько дней, как успешно принимает 43-ю сессию Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. На этот раз наша страна стала глашатаем призыва к мировой общественности к миру, процветанию, созданию новых связей сотрудничества в сфере науки, образования и культуры.

Как передает Day.Az, об этом во вторник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) от правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), доктор философии по истории Парвин Керимзаде.

По словам депутата, Наряду с охраной и пропагандой национально-морального, исторически-культурного наследия в рамках взаимного сотрудничества Азербайджан-ЮНЕСКО, наша страна также поддерживает на международном уровне охрану мирового наследия.

По словам депутата, 43-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО дает возможность странам-участницам ознакомиться с историей и культурой друг друга.

"Выступающие в ходе сессии также отметили большой опыт Азербайджана в проведении международных мероприятий на высоком уровне, отметив, что наше мультикультурное достояние служит примером для других стран. Все это еще раз подтверждает, что основной целью Азербайджана является мир, устойчивое развитие, региональная и глобальная стабильность. Азербайджанское государство проводит последовательную и систематическую политику в направлении признания и пропаганды в мире редких образцов национальной культуры, исторического наследия. Результатом этой политики и является включение Ханского дворца и исторической части Шеки в Список всемирного наследия ЮНЕСКО", - сказала она.

Керимзаде отметила, что после восстановления независимости Азербайджан построил тесные отношения с ЮНЕСКО и внес свой неоценимый вклад в дело охраны и агитации национально-нравственных ценностей, исторического и культурного наследия нашего народа.

"Азербайджан, наряду с успешно проведенной в 2013 году восьмой сессией Межгосударственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, с тем же успехом каждые два года, при официальном сотрудничестве с ЮНЕСКО, организовывает в стране Всемирный форум межкультурного диалога. В ходе своего выступления на церемонии открытия сессии Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева отметила, что за прошедшие 27 лет сотрудничества с организацией были созданы успешные связи во многих сферах, особо подчеркнув, что охрана всемирного и национального наследия стоит в центре государственной политики Азербайджана.

Велики заслуги посла доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиевой в развитии отношений между нашей страной и организацией. В результате плодотворной деятельности Первого вице-президента в Список всемирного наследия были включены Государственный историко-архитектурный заповедник "Ичери Шехер", комплекс Дворец ширваншахов, Девичья башня - жемчужины Баку и Национальный историко-художественный заповедник Гобустан, а в репрезентативный Список нематериального наследия были включены национально-моральное достояние нашего народа мугам, традиция праздника "Новруз", искусства медничества, тканья келагаи, ковроткачества и другие", - добавила Керимзаде.

Она отметила, что на самом высоком уровне реализуются проекты в рамках сотрудничества Фонда Гейдара Алиева и ЮНЕСКО.

"Слова, сказанные экс-генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Боковой в адрес Мехрибан Алиевой - "Вы - настоящий знаменосец гуманных ценностей ЮНЕСКО", являются показателем признания значительного вклада посла доброй воли ЮНЕСКО в охрану и защиту материального и нематериального общечеловеческого достояния, развитие межкультурного диалога. Проводимая в этом году в нашей столице 43-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО внесет свой вклад в охрану богатого культурного наследия нашего народа, в пропаганду культурных и туристических возможностей нашей страны".