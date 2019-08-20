"Тактика вторжения во внутренние дела государств путем вмешательства в избирательный процесс стала широко применяться в последнее время. Громкие расследования в связи с этим, наверное, говорят о том, что использование современных политических технологий достигло опасного предела для суверенитета национальных государств".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, такими мыслями поделился на своей странице в Facebook вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов.

Ахмедов отметил, что в настоящее время в США, Европе, России звучат серьезные предостережения по поводу вмешательства извне в избирательные процессы, как говорится, бьют тревогу.