https://news.day.az/politics/1149370.html Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Кодекс об административных правонарушениях Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Кодекс об административных правонарушениях
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
Изменение внесено в ст. 471 Кодекса (невозмещение выплат органу по контролю за финансовыми рынками).
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