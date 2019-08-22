Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Изменение внесено в ст. 471 Кодекса (невозмещение выплат органу по контролю за финансовыми рынками).

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