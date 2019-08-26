Современный Азербайджан - это процветающая страна, единственная реальная сила в регионе, одна из боеспособных армий мира, это глубокие реформы и сильная устойчивая экономика страны-инвестора, это растущее благосостояние народа и наше общее чувство гордости, это пример стабильности и безопасности, это удовлетворенность и защищенность граждан как фундамент единства власти и народа. Данную реальность создал Президент Ильхам Алиев. Стратегическое мышление, политическая воля, высокий организаторский талант, безграничная преданность национальным интересам позволяют ему добиваться поразительных результатов и обустраивать страну так, что Азербайджаном восхищаются во всём мире.

После назначения Первым вице-президентом Азербайджана, Мехрибан Алиева придала дополнительную динамику развитию страны буквально по всем направлениям. Ускорилось решение всего спектра социальных проблем, развиваются сферы образования, здравоохранения, культуры и многие другие, население все больше ощущает заботу государства. Международное сообщество поражается и восхищается нашей страной, её культурой и историей. Азербайджан превратился в один из мировых центров мультикультурализма, мост между Востоком и Западом. А информационная блокада Азербайджана, созданная преступной Арменией, буквально рушится на глазах.

В результате кропотливой работы, проводимой под руководством Мехрибан Алиевой, Фонду Гейдара Алиева удалось преодолеть глухую стену лжи, созданную мировым армянством вокруг нашей страны. Многие правительства и международные организации дали справедливую оценку преступлениям армян благодаря резонансу, вызываемому международной кампанией "Справедливость к Ходжалы". И не случайно, что многие страны признали кровавую резню в Ходжалы геноцидом.

Мы с гордостью вспоминаем ту славную дату апреля 2016 года, которая стала переломной во всей истории армяно-азербайджанского конфликта. Азербайджанская армия дала отпор вооруженным силам Армении, освободив от оккупации значительные территории и тем самым дав понять неприятелю, кто есть кто. Народ Азербайджана чтит светлую память не пожалевших своей жизни героев, а забота об их семьях и реабилитация пострадавших стала одной из первоочередных задач государства. Семьи погибших и раненых в ходе боев военнослужащих окружены всесторонней заботой и вниманием Мехрибан Алиевой. На встрече с семьями бойцов, павших во имя родины, Мехрибан Алиева сказала: "Самым большим нашим достоянием является азербайджанский народ, человек. Действительно, азербайджанский народ должен гордиться тем, что взрастил таких сыновей, как вы. Ваши матери должны гордиться тем, что вырастили таких отважных сыновей, как вы. С таким народом, такими солдатами, офицерами, с такими братьями мы обязательно вернем наши земли."

Социальная сфера была и остается приоритетом в деятельности Мехрибан Алиевой. В частности, заботой и вниманием окружено подрастающее поколение: государство проводит масштабную работу по строительству и реконструкции школ, детских садов и яслей по всей стране. Мехрибан ханум постоянно беспокоится о воспитании, обучении и дальнейшей судьбе детей, лишенных родительской опеки. Всесторонняя поддержка оказывается и самым уязвимым слоям населения. Благодаря вниманию и заботе государства, за короткий срок беженцы, семьи шехидов, инвалиды были обеспечены новым, современным жильем, были созданы все возможности для их нормальной жизни.

Меры, предпринимаемые государством в социальной сфере, приобрели столь гигантский масштаб, что эксперты по достоинству оценивают этот процесс как революцию в социальной жизни общества. В Азербайджане неоднократно повышались заработные платы, стипендии, пенсии и другие социальные выплаты. Было также принято абсолютно беспрецедентное решение по вопросу проблемных кредитов населения, которое принесло радость во многие семьи.

Мехрибан Алиева заботится не только об азербайджанской культуре, но и о мировом культурном наследии, что дает возможность Азербайджану уверенно наращивать свой международный авторитет. Как следствие, именно Баку был выбран в качестве места проведения 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Выступая на открытии сессии, Мехрибан Алиева подчеркнула, что охрана, реставрация и сохранение наших исторических, религиозных и архитектурных памятников находятся в центре государственной политики Азербайджана. "Культурное наследие побуждает нас вместе задуматься над тем, что мы относимся к славной истории человечества. Мы абсолютно уверены в том, что семена культуры мира могут прорасти только благодаря диалогу и взаимному уважению", - отметила Мехрибан Алиева.

На сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в список Всемирного наследия этой организации были включены исторический центр Шеки вместе с Ханским дворцом. Поздравляя азербайджанский народ с этим событием, Мехрибан Алиева подчеркнула, что мы достигли больших высот в сохранении и распространении в мире неповторимых жемчужин нашей национальной культуры, обычаев и традиций, исторического наследия.

"Культурная дипломатия", проводимая Мехрибан ханум, не только вносит огромный вклад в укрепление позиций Азербайджана на международной арене, но и способствует углублению межкультурного, межцивилизационного диалога во всем мире, укреплению единства между представителями разных народов и конфессий.

Стремительное развитие Азербайджана буквально преобразило всю страну, и конечно же, нашу столицу. Баку восхищаются многочисленные туристы, а за рубежом его красота, современность и гостеприимность стали легендой.

Знаковым событием последнего времени для Баку, миллионов жителей и гостей столицы стало преображение территории, когда-то называвшейся "Советской". Баку получил свой большой и современный Центральный парк, территория которого простирается от проспекта Наримана Нариманова до Дворца Гейдара Алиева. И голоса радостно играющихся на месте вчерашних трущоб детей, одухотворенные лица отдыхающих в этом прекрасном парке жителей столицы - лучшая благодарность за созданные условия.

А непримиримость Мехрибан Алиевой в вопросах защиты исторического облика азербайджанской столицы, возрождения культурного наследия города, проявленная при реставрации Ичеришехер, получила широкий отклик в сердцах жителей страны.

За небольшие 25 лет независимости Азербайджан прошел огромный путь, достиг немыслимого взлета в государственном и общественном развитии. В этом году на свет появился 10-миллионный житель нашей страны. Это - результат достижений и успехов Азербайджана, укрепления стабильности, безопасности страны, улучшения благосостояния народа.

Коллектив медиа-компании Day.Az поздравляет Мехрибан Алиеву с днем рождения и присоединяется к многочисленным добрым пожеланиям и словам благодарности, поступающим в ее адрес.

Эмин Алиев,

главный редактор Day.Az