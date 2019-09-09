Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана распространила заявление в связи с так называемыми "выборами в местные органы самоуправления", проведенными восьмого сентября на оккупированных азербайджанских территориях, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

"В оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана 8 сентября было организовано очередное "политическое шоу" под названием "выборы в местные органы самоуправления". Этот шаг, предпринятый Арменией-захватчиком и преступной хунтой, которые полностью потеряли чувство реальности, незаконен, не имеет никакого юридического основания, являясь настоящим оскорблением понятий демократии и выборов", говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что стремление прикрыться демократией фальшивых "руководителей" незаконной хунты - Бако Саакяна, Ашота Гуляна и других "борцов" за демократию из их окружения вызывает усмешку, и результаты этих т.н. "выборов", проведенных в условиях оккупации азербайджанских земель Арменией и проведения ею этнической чистки, не признаются международным сообществом, и являются шоу, которое в очередной раз разоблачает агрессора.

Проводя подобные т.н. "выборы", Армения и ее кровавая хунта в Нагорном Карабахе, обманывает не международную общественность, а себя. Фальшивые т.н. "выборы" еще раз открыто продемонстрировали существенные трения между властями Армении и вымышленным режимом. От этого страдает не только азербайджанская, но и армянская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, говорится в заявлении.

В заключение в обращении выражается уверенность в том, армяне, живущие в Нагорном Карабахе после восстановления международно признанных границ Азербайджана, совместно с вернувшимися азербайджанцами примут участие в законных выборах в местные органы самоуправления, которые будут проведены в соответствии с Конституцией Азербайджана и законами о муниципалитетах.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.