Несколько дней назад премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал протестующих граждан разблокировать подходы к Амулсарскому руднику. Граждане его не послушались, но жестких мер, считают аналитики газеты "Жаманак", пока приниматься не будут. Добывающая компания "Лидиан Армения" возобновит свою деятельность только в апреле-мае будущего года, и у властей пока есть время уговорить протестующих, либо те сами устанут и разойдутся.

Накануне протестующие против открытия рудника пикетировали парламент, а затем провели массовое шествие по Еревану, после чего мирно разошлись.

Но на случай критического для властей развития событий у последних имеется резервный план.

Как пишет газета "Паст", Пашинян приступил к созданию для себя "резервной" силы, которая может стать для него щитом во время резкого необратимого падения рейтинга и возможных резких развитий.

Согласно сведениям, там объединятся как представители парламентских, так и внепарламентских сил, которые выступают против "мягких методов" и проводимой властями "бархатной" политики. Не исключается, что в состав этой консолидированной силы войдут такие фигуры, которые в разные времена считались политическими оппонентами.

Султан Керим