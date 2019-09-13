Сегодня состоялось заседание комитета по правам человека Милли Меджлиса (парламента).

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель комитета Бахар Мурадова с началом осенней сессии и пожелала им успехов в работе.

Вице-спикер, рассказала об успехах, достигнутых в последнее время в стране, особо подчеркнув роль Президента Ильхама Алиева. Было отмечено, что в стране во всех направлениях осуществляются серьезные реформы. Эти реформы, охватывающие экономическую, социальную, гуманитарную сферы носят революционный характер и положительно влияют на улучшения благосостояния населения, сказала Мурадова.

Далее депутат проинформировала участников заседания повестке дня. Сначала, был представлен отчет о деятельности комитета на весенней и внеочередной сессиях. Было рассказано, что за это время проведено 10 заседаний, обсуждены 18 вопросов. Приняты 16 законопроектов, рекомендованных комитетом Милли Меджлису. Среди них можно отметить законы "О социальной защите вынужденных переселенцев и приравниваемых к ним лиц", "Об увековечении имени шехида и льготах, предоставляемых семьям шехидов", "О статусе и социальной защите лиц, принявших участие в устранении последствий и потерпевших ущерб в результате Чернобыльской аварии", закон об утверждении "Устава Регионального центра организации экономического сотрудничества для сотрудничества антикоррупционных органов и омбудсменов".

Отмечается, что за отчетный период в комитет поступило 800 обращений. Руководство комитета приняло 124 граждан, для рассмотрения соответствующим инстанциям отправлены 620 писем.

Далее был обсужден рабочий план комитета на осеннюю сессию 2019 года. Было доведено до сведения, что на следующей сессии предусмотрено обсуждение законопроектов, которые планируется представить Милли Меджлису, подготовка заключений по законопроектам для обеспечения прав и свобод человека, развитие сотрудничества с представителями международных организаций, действующих в Азербайджане, проведение государственных и международных мероприятий.

Депутаты Тахир Керимли, Эльман Насиров, Евда Абрамов, Хикмет Бабаоглу, Флора Гасымова оценили в своих выступлениях деятельность комитета на весенней и внеочередной сессиях, как удовлетворительную, положительно отозвались о рабочем плане на осенней сессии 2019 года, обменялись мнениями по этим вопросам.

Далее участвующие были проинформированы о законах "О пресечении бытового насилия", "О социальных услугах", "О Государственной заботе людям с рассеянным склерозом", "Об обеспечении прав и свобод лиц, содержащихся в местах заключения" и "Об изменении закона "О профессиональном образовании".

После обсуждений документ был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.