https://news.day.az/politics/1156262.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Меликчобанлинской сельской полной средней школы в Шамахинском районе - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Меликчобанлинской сельской полной средней школы в Шамахинском районе - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева в субботу приняли участие в открытии Меликчобанлинской сельской полной средней школы имени Гюлаги Агаева в Шамахинском районе, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в школе, построенной Фондом Гейдара Алиева.
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