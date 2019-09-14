Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева в субботу приняли участие в открытии Меликчобанлинской сельской полной средней школы имени Гюлаги Агаева в Шамахинском районе, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в школе, построенной Фондом Гейдара Алиева.

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