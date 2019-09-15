Образование является одним из приоритетных направлений государственной политики и национальной стратегии развития Азербайджана.

Об этом говорится в публикации, сделанной на официальной странице Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Facebook по случаю 15 сентября - Дня знаний, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.