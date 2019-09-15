https://news.day.az/politics/1156334.html Президент Ильхам Алиев: Образование является одним из приоритетных направлений государственной политики и национальной стратегии развития Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Образование является одним из приоритетных направлений государственной политики и национальной стратегии развития Азербайджана
Образование является одним из приоритетных направлений государственной политики и национальной стратегии развития Азербайджана.
Об этом говорится в публикации, сделанной на официальной странице Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Facebook по случаю 15 сентября - Дня знаний, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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