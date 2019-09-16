Прошедшие выходные были неспокойными для властей Армении. Вопрос Амулсарского рудника, неожиданно превратившийся в главную проблему страны, вновь вывел на улицы тысячи людей.

Как пишут армянские СМИ, инициатива "Амулсар без рудника" организовала массовое шествие. Акция прошла мирно, но грозно. Властям было сделано предупреждение немедленно решить вопрос, пока протесты не приняли общенациональный характер. А времени на принятие решения у Никола Пашиняна мало - до 20 сентября.

"Есть ряд угроз в связи с Амулсаром. Изначально проблема рассматривалась исключительно в экологическом русле: это было нарушением условия, вследствие чего проблема оказалась за рамками охраны природы и перешла в правовое поле", - заявил секретарь исполнительного органа социально-демократической партии "Решение гражданина" Сурен Саакян.

Он отметил, что сейчас налицо правовая составляющая, а также - политическая, социальная, демократическая.

"Если население Джермука единогласно выступает против эксплуатации рудника, что же делает сейчас правительство, смысл которого заключается в осуществлении требований народа? Казалось бы, делает обратные своим функциям действия", - отметил С. Саакян.

По его словам, правительство выдвигает условие: если будут выявлены экологические риски, рудник эксплуатировать не будут, если выявлено не будет, то рудник будут эксплуатировать. Выясняется, по его словам, что экологические риски все же есть, и вопрос оказывается уже в политической повестке и может вызвать серьезный кризис доверия.

Член инициативы "Амулсар без рудника" Гегам Оганян заявил, обращаясь к властям:

"Призываем вас, как можно раньше решить эту проблему и, тем самым, предотвратить массовые акции протеста, ожидаемые как в Джермуке, в Ереване, так и в различных районах Армении. Власть принадлежит народу, и мы каждую минуту готовы продемонстрировать нашу силу, нашу готовность во имя сильной Армении. Давайте будем дальновидными, и не поведем страну в направлении новых потрясений, все равно - Амулсар рудником не станет".

Между тем, амулсарскому кризису уже предрекают превращение в "электромайдан". Напомним, что протесты с вязи с повышением тарифов на электроэнергию в Ереване начались в июне 2015 года и продлились до середины сентября с участием сотен тысяч человек. Акции стали серьезным потрясением для страны. Однако власти отделались легким испугом, и тарифы на электроэнергию, кстати, снижены так и не были.

Николу Пашиняну, думается, легким испугом отделаться не удастся, потому что он сам выпустил джина гражданского неповиновения. Стоит чуть "потереть лампу", как общество взрывается, а власти теряют контроль. Пока что Николу удается контролировать ситуацию, оттягивая время назначением новых экспертиз и обещаниями соблюсти национальные интересы, если им что-то будет угрожать.

Но что будет, если угрозы национальным интересам не будут выявлены? Рудник возобновит работу, это неизбежно, если следовать закону и международным обязательствам Армении. И тут начнется самое интересное.

Как пишет газета "Паст" со ссылкой на свои источники, власти, осознавая, что проигрывают в вопросе Амулсара, инициировали продвижение возможных вариантов, чтобы "замять" эту тему и отвлечь внимание общества.

Власти поняли, что ряд "скандальных арестов" больше не работает и пытаются устроить новые "шоу" для общества. Однако вопрос в том, что экологи и жители Джермука настроены довольно решительно и не собираются отступать. Более того, есть разговоры, что у борьбы против эксплуатации Амулсарского рудника есть все предпосылки, чтобы стать новым "Электрик Ереваном".

В ближайшие дни ожидаются массовые акции, в которых примет участие также ряд известных лиц, в том числе из шоу-бизнеса, отмечает издание.

Султан Керим