В первой декаде октября в Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана будет проведено обсуждение нового законопроекта "О высшем образовании".

Об этом на заседании парламентского комитета по науке и образованию сказал глава комитета Иса Габиббейли, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Габиббейли, основная работа комитета на осенней сессии будет связана с обсуждением законопроекта "О высшем образовании".

"Тем самым мы сможем подготовить отдельный законопроект по всем уровням образования, представленным в законе "Об образовании". Большим успехом комитета в прошлом году стало принятие закона "Об общем образовании", - отметил глава комитета.