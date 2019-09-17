https://news.day.az/politics/1157122.html Президент Ильхам Алиев наградил деятелей культуры Почетным дипломом Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении деятелей культуры "Почетным дипломом Президента Азербайджана".
Президент Ильхам Алиев наградил деятелей культуры Почетным дипломом
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении деятелей культуры "Почетным дипломом Президента Азербайджана".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, за заслуги в развитии и пропаганде азербайджанской музыки следующие лица награждены "Почетным дипломом Президента Азербайджана":
Бабаев Мобиль Рашид оглу
Гасымова Рухангиз Наги гызы.
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