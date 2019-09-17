Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении деятелей культуры "Почетным дипломом Президента Азербайджана".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, за заслуги в развитии и пропаганде азербайджанской музыки следующие лица награждены "Почетным дипломом Президента Азербайджана":

Бабаев Мобиль Рашид оглу

Гасымова Рухангиз Наги гызы.