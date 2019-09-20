Глобальный проект "Контракт века" еще раз продемонстрировал всему миру стремление Азербайджана как суверенного государства стать хозяином своих природных ресурсов, защитить свои национальные, экономические и стратегические интересы, стал важной гарантией государственной независимости.

Об этом в пятницу написал на своей странице в Twitter в связи с 25-летием "Контракта века" премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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