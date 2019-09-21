Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт - самая большая несправедливость. В результате этой оккупации наши граждане стали вынужденными переселенцами. Армения, нарушившая все нормы международного права, совершила зверства. В этом конфликте проявился хищный облик армянского фашизма. Однако азербайджанский народ абсолютно уверен, что мы восстановим свою территориальную целостность, должны это сделать. И международное право, и справедливость на нашей стороне. Историческая правда на нашей стороне, и сила на нашей стороне. Сегодня в мировом масштабе фактор силы выходит на передний план, и сильные государства могут добиться желаемого. Азербайджан тоже сильная страна. У нас сильная армия, сильная экономика и продуманная политика.

Это - цитата из выступления главы нашего государства на состоявшейся 24 мая 2018 года церемонии открытия жилого комплекса "Гобу Парк", возведенного для вынужденных переселенцев в Гарадагском районе. Оно вошло в вышедшую недавно из печати 87-ю книгу многотомника "Ильхам Алиев. Развитие - наша цель".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, материалы, включенные в очередную книгу многотомника, ответственным за выпуск которого является руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, академик Рамиз Мехтиев, охватывают май - июнь 2018 года.

В книге собрана информация об участии Президента Ильхама Алиева в торжественной церемонии по случаю сдачи в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода - TANAP - в Эскишехире, переговорах, проведенных в ходе его рабочего визита в Россию, а также официального визита Президента Сербии в Азербайджан, подписанных документах.

Кроме того, в издание вошли материалы о приеме Президентом Ильхамом Алиевым высокопоставленных лиц Нидерландов, Франции, Великобритании, США, Ирана и других государств, а также приехавших в нашу страну представителей Международной организации труда, Международной организации гражданской обороны и других авторитетных структур.

На всех встречах и переговорах Президента Азербайджана в качестве приоритетных поднимались вопросы урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках норм международного права и территориальной целостности Азербайджана.

В 87-й книге многотомника собраны речи и выступления главы государства на приеме, организованном по случаю 100-летия провозглашения Азербайджанской Демократической Республики, торжественном военном параде по случаю 100-летия Вооруженных сил Азербайджана, церемонии официального открытия Южного газового коридора на Сангачальском терминале и других важных мероприятиях.

Читатели могут также ознакомиться в этом издании с посланиями Президента Азербайджана участникам историко-документальной выставки "Гейдар Алиев: личность, миссия, наследие", международной конференции "Межгосударственные отношения на Кавказе: 100 лет назад и современный период" и другими официальными документами.

В книгу также включены материалы о поездках Президента Ильхама Алиева в Нахчыванскую Автономную Республику, Геранбойский район, город Нафталан, его участии в открытии экономических, социальных, культурных объектов в регионах, встречах с представителями общественности.

В книге даны раздел "Примечания", указатели "Личные имена", "Географические названия".

При подготовке 87-й книги, выпущенной "Азернешр", использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).