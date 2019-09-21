Премьер Армении Никол Пашинян должен быть персоной нон-грата в Лос-Анджелесе.

Об этом говорится в статье американской журналистки и публициста Нурит Грингер, опубликованной изданием News Blaze, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как отмечается, 22 сентября, во время своего однодневного визита в Лос-Анджелес, армянский премьер Никол Пашинян должен встретиться на публичном собрании с армянской общиной Южной Калифорнии в Гранд-парке Лос-Анджелеса.

Нельзя допустить, чтобы Армения воспользовалась этой великой честью со стороны города Лос-Анджелес, так как этому есть много причин, пишет автор.

Нацистское прошлое Армении, которая продолжает прославлять своих "героев"

Хотя ряд европейских стран имеет нацистское прошлое, большинство из них осудили это прошлое и его участников и стараются избегать всякого восхваления нацистов. Армения же продолжает прославлять своих нацистских "героев".

Армения никогда не осуждала тех, кто помогал нацистам, активно участвовал в их ужасных преступлениях. Более того, Армения продолжает прославлять их, обучать их "наследию" армянских детей, объявляя этих лиц "национальными героями".

В 2016 году в Ереване, столице Армении, был открыт памятник Гарегину Нжде, армянскому националисту и революционеру, который также является нацистским преступником.

Антисемитизм процветает в Армении

Антидиффамационная лига (АДЛ) установила, что 1,3 миллиона из 2,2 миллиона взрослых в Армении придерживаются антисемитских убеждений, что делает Армению второй по этому показателю антисемитской страной в Европе. В 2018 году отчет исследовательского центра Пью показал, что 32 процента армян не воспринимают евреев в качестве сограждан и что у Армении есть "еврейская проблема".

Участие Армении в агрессии, оккупации и этнических чистках

Вооруженные силы Армении оккупировали пятую часть территории Азербайджана, в том числе Нагорный Карабах, и насильственно изгнали азербайджанских граждан с их земель и из их домов. Число азербайджанских беженцев достигло одного миллиона человек, и они до сегодняшнего дня не могут вернуться к родным очагам.



Агрессивная и незаконная военная оккупация территории Азербайджана сопровождалась массовыми убийствами азербайджанцев, крупнейшее из которых произошло 26 февраля 1992 года в азербайджанском городе Ходжалы, когда армянские вооруженные силы вторглись в город и убили 613 азербайджанских гражданских лиц.



Четыре резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в 1993 году: 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) и 884 (1993), подтверждают территориальную целостность Азербайджана и требуют немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских оккупационных сил со всех оккупированных территорий Азербайджана. К сожалению, Армения до сегодняшнего дня не выполнила эти резолюции Совета Безопасности ООН.



Продолжая свою агрессию и чтобы скрыть свою незаконную оккупационную политику, Армения создала на оккупированных территориях Азербайджана так называемую "Нагорно-Карабахскую Республику" ("НКР"). Ни одна страна в мире не признает "независимость" т.н. "НКР".



Суверенитет и территориальная целостность в рамках международно признанных границ Азербайджана признаны всеми членами международного сообщества, кроме Армении. Соединенные Штаты неоднократно однозначно заявляли, что поддерживают территориальную целостность Азербайджана и не признают Нагорный Карабах в качестве "независимого государства".

"Таким образом, вопрос в том, почему городской совет и округ Лос-Анджелеса разрешают премьер-министру Армении Николу Пашиняну проводить митинг в открытом публичном пространстве в США, с их спонсорством и участием?" - спрашивает автор.