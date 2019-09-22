Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза, передает в воскресенье Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, передает Day.Az.

С позиций, расположенных в селе Паравакар Иджеванского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах на территории Газахского района, в селе Геяли и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Баш Карвенд, Джевахирли, Юсифджанлы Агдамского района, Ашагы Сейидахмедли, Кюрдляр Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского района.