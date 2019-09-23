Расставшиеся неделю назад вроде бы полюбовно премьер-министр и директор Службы национальной безопасности Армении на сегодня превращаются в непримиримых противников.

Во время пресс-конференции в Лос-Анджелесе Никол Пашинян обвинил Артура Ванецяна в том, что тот выступил против своего верховного главнокомандующего, и назвал это "неуважением к вооруженным силам Армении".

Ответ эк-главы СНБ не заставил себя долго ждать.

"Очевидно, что увлеченный желанием оказать кратковременное влияние на общественные настроения, Никол Пашинян вновь не думает о последствиях своих слов... Время покажет, кто или что окажется на мусорной свалке", - сказал Ванецян.

Напомним, что, подав в отставку, Ванецян выступил с заявлением, в котором обвинил правительство Пашиняна в стихийности решений и отчаянности действий, а также призвал власти остановиться.

Султан Керим