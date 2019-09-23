Насилие в отношении своей семьи, продемонстрированное Фуадом Гахраманлы, который был вынужден подать в отставку с поста заместителя председателя ПНФА, вновь показало их настоящую суть, какими лжецами, далекими от человечности они являются.

Об этом сказал в понедельник Trend депутат Джавид Османов, передает Day.Az.

По его словам, Гахраманлы пытался ложью скрыть произошедшее.

"Фуад Гахраманлы сообщил, что якобы профиль его дочери взломан и написанное неправда. Но далее его дочь распространила видеообращение и подтвердила ранее сказанное, сообщила, что ее отец - лжец и применял насилие в отношении семьи. Фуад Гахраманлы подал в отставку с поста заместителя председателя ПНФА и аргументировал это тем, что якобы этот вопрос очерняет партию, к которой он принадлежит. Значит, если бы эти деяния не были раскрыты, его дочь не распространила такое заявление, поведение Фуада Гахраманлы соответствовало бы ПНФА, и лишь поле изобличения они не соответствуют. Это вновь раскрывает их истинную сущность, показывает, насколько далекими от человечности, лжецами они являются. Если они к своим родным относятся с такой агрессией, значит живут мечтой такой же агрессии ко всему народу, гражданам. Естественно, их мечты не осуществятся. Азербайджанский народ вновь увидел, что эти люди не могут управлять своей семьей, но желают руководить десятимиллионным народом", - сказал Османов.

Депутат подчеркнул, что произошедшее вновь показывает, что сущность этих людей проникнута насилием, ложью и клеветой.

"И Али Керимли хорошо знал, что этот человек применяет насилие к своей семье, лжет. Естественно, это в очередной раз подтверждает тот факт, что и Али Керимли такой же, как и Фуад Гахраманлы. То есть трое-пятеро людей, собравшихся вокруг Али Керимли, являются людьми с одинаковыми убеждениями, лжецами, клеветниками. Поэтому, если у Али Керимли осталась хоть капля совести, он должен уйти из политики. В то же время, поведение заграничной "черной сотни" в отношении этого события подтверждает, что и они, как Али Керимли, Фуад Гахраманлы, служат той же цели, ведут такой же образ жизни", - резюмировал Джавид Османов.