Саудовская Аравия придает особое значение отношениям с Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Саудовской Аравии в Азербайджане Хамад Абдулла Худаир на мероприятии, посвященном Национальному дню Саудовской Аравии.

"Продолжительные связи и взаимные визиты указывают на высокий уровень отношений. С начала этого года отношения между двумя странами значительно развивались в различных сферах. В законодательной сфере - делегация парламентской группы дружбы Азербайджан - Саудовская Аравия посетила Баку; в экономической сфере - проведено пятое заседание совместного комитета, а также бизнес-форум в Баку",- сказал он.

Кроме того, дипломат отметил, что в сфере энергетики были совершены два взаимных визита министров энергетики двух стран.

"Во время этих визитов были подписаны соглашения и меморандумы о взаимопонимании, которые служат развитию двух стран",- сказал Худаир.