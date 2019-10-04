Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный юрист" Сабиру Камал оглу Гаджиеву за заслуги в сфере развития законодательства.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.