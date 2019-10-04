https://news.day.az/politics/1162821.html Президент Ильхам Алиев удостоил Сабира Гаджиева почетного звания «Заслуженный юрист»
Президент Ильхам Алиев удостоил Сабира Гаджиева почетного звания «Заслуженный юрист»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный юрист" Сабиру Камал оглу Гаджиеву за заслуги в сфере развития законодательства.
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